मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ. उनका असली नाम महजबीं बानो था. कहा जाता है कि मीना के पैदा होने से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे; उन्हें बेटे की चाह थी. बेटी के पैदा होने से वह इस कदर निराश हुए कि मीना को कुछ समय के लिए अनाथालय में छोड़ आए थे. हालांकि, बाद में मन बदलने पर उन्हें वापस घर भी ले आए थे.