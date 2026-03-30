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Meena Kumari को आखिर क्यों कहा गया 'ट्रेजडी क्वीन'? पर्दे से लेकर रियल लाइफ तक बेहद दर्दनाक है कहानी
मीना कुमारी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे आज भी होते हैं. हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाली मीना कुमारी की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक थी.
मीना कुमारी को यूं ही नहीं ट्रेजडी क्वीन कहा जाता था. पर्दे पर उनकी एक्टिंग में जो दर्द दिखा करता था, रियल लाइफ में वो उससे भी ज्यादा दर्द से गुजर रही थीं.
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Published at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :Meena Kumari
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प्रेम कुमारJournalist
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