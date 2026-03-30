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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडMeena Kumari को आखिर क्यों कहा गया 'ट्रेजडी क्वीन'? पर्दे से लेकर रियल लाइफ तक बेहद दर्दनाक है कहानी

Meena Kumari को आखिर क्यों कहा गया 'ट्रेजडी क्वीन'? पर्दे से लेकर रियल लाइफ तक बेहद दर्दनाक है कहानी

मीना कुमारी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे आज भी होते हैं. हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाली मीना कुमारी की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक थी.

By : आईएएनएस  | Updated at : 30 Mar 2026 05:13 PM (IST)
मीना कुमारी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं. लेकिन, उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे आज भी होते हैं. हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाली मीना कुमारी की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक थी.

मीना कुमारी को यूं ही नहीं ट्रेजडी क्वीन कहा जाता था. पर्दे पर उनकी एक्टिंग में जो दर्द दिखा करता था, रियल लाइफ में वो उससे भी ज्यादा दर्द से गुजर रही थीं.

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मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हो गया था. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र महज 39 साल ही थी. उनकी कहानी एक ऐसी कलाकार की कहानी है, जिसने पर्दे पर जितना दुख जिया, असल ज़िन्दगी में उससे कहीं ज्यादा सहा.
मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हो गया था. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र महज 39 साल ही थी. उनकी कहानी एक ऐसी कलाकार की कहानी है, जिसने पर्दे पर जितना दुख जिया, असल ज़िन्दगी में उससे कहीं ज्यादा सहा.
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मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ. उनका असली नाम महजबीं बानो था. कहा जाता है कि मीना के पैदा होने से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे; उन्हें बेटे की चाह थी. बेटी के पैदा होने से वह इस कदर निराश हुए कि मीना को कुछ समय के लिए अनाथालय में छोड़ आए थे. हालांकि, बाद में मन बदलने पर उन्हें वापस घर भी ले आए थे.
मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ. उनका असली नाम महजबीं बानो था. कहा जाता है कि मीना के पैदा होने से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे; उन्हें बेटे की चाह थी. बेटी के पैदा होने से वह इस कदर निराश हुए कि मीना को कुछ समय के लिए अनाथालय में छोड़ आए थे. हालांकि, बाद में मन बदलने पर उन्हें वापस घर भी ले आए थे.
Published at : 30 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
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