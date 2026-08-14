स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला

TMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला

TMC अपने बागी लोकसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर NCPI ज्वाइन करने को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. TMC ने सबसे पहले जून में स्पीकर ओम बिरला के सामने यह मुद्दा उठाया था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 20 बागी लोकसभा सांसदों पर बड़ा फैसला लिया है. ममता पार्टी छोड़कर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑ इंडिया' (NCPI) ज्वाइन करने को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं.

सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि अब उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अगले 7 से 10 दिनों में दायर की जाएंगी. यह कदम TMC नेता अभिषेक बनर्जी की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के एक दिन बाद उठाया गया है. 

स्पीकर के सामने उठा चुके हैं मुद्दा

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ दायर अलग-अलग अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी. उन्होंने बुधवार को कहा था कि अगर स्पीकर कानून और अदालती निर्देशों के तहत तय समय में याचिकाओं पर कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और दखल की मांग करनी होगी. 

TMC ने सबसे पहले जून में बिरला के सामने यह मुद्दा उठाया था, जब उन्होंने 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं. बनर्जी ने बुधवार को बताया कि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने पर उन्होंने स्पीकर के सामने यह मामला फिर से उठाया था. अभिषेक बनर्जी ने TMC के सीनियर सांसदों सौगत रॉय, कीर्ति आजाद और प्रतिमा मंडल के साथ मिलकर स्पीकर से इस बारे में बात की थी. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद मॉनसून सत्र के दौरान कोई फैसला नहीं लिया गया और सत्र गुरुवार को खत्म हो गया.

TMC की हार के बाद 20 सांसदों ने की बगावत
बता दें कि बंगाल चुनाव में TMC की हार के बाद 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी. इसके बाद उन्होंने BJP के नेतृत्व वाले NDA को समर्थन देते हुए NCPI में विलय की घोषणा की. बागी गुट में सुदीप बंद्योपाध्याय, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय और मिताली बाग जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं. वे मूल रूप से TMC के चुनाव चिह्न पर लोकसभा के लिए चुने गए थे. उनका तर्क है कि वे TMC के 28 लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा हैं.

क्या कहता है संविधान
संविधान की 10वीं अनुसूची में अयोग्यता से छूट का प्रावधान है, जब किसी राजनीतिक दल के दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरे दल में विलय करने पर सहमत होते हैं. TMC ने इसकी वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्यता से नहीं बच सकते. 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर ही यह तय करने के लिए अधिकृत है कि क्या कोई सदस्य दल-बदल के आधार पर अयोग्य हो गया है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने फिर से कहा है कि अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सबसे पहले फैसला लेने के लिए स्पीकर ही सही संवैधानिक अधिकारी है, लेकिन उसे निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए. 

ये भी पढ़ें

सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोकसभा सीट को लेकर कर दिया खेल

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
TMC NCPI SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
इंडिया
TMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला
TMC के 20 बागियों की बढ़ने वाली है टेंशन! ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
इंडिया
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
जाति, कोविड वैक्सीन...जनगणना में पूछे जाएंगे ये 40 सवाल, नोटिफिकेशन जारी
दिल्ली NCR
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये रास्ते रहेंगे बंद
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
ODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने
ODI डेब्यू पर स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, क्रिकेट में ऐसा करने वाले सिर्फ चौथे खिलाड़ी बने
इंडिया
'7 सेकंड तक पायलट के कंट्रोल में नहीं था Air India का विमान', टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा
'7 सेकंड तक पायलट के कंट्रोल में नहीं था Air India का विमान', टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
Best Solar Panel: कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
कौन-सा सोलर पैनल बनाता है सबसे ज्यादा बिजली? समझें पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand Tunnel Accident: चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मृतकों-घायलों के नाम आए सामने
एग्रीकल्चर
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
गमले में अदरक उगाना सीखें, बाजार से नहीं लाना पड़ेगा
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget