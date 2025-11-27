एक्सप्लोरर
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले वाराणसी पहुंचे कृति सेनन-धनुष, गंगा आरती में हुए शामिल
कृति सेनन और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज होने वाली है. अब फिल्म रिलीज से पहले कृति सेनन और धनुष वाराणसी पहुंचे हैं.
वाराणसी बॉलीवुड सितारों की भी पसंदीदा जग बन चुकी है. फिल्म प्रमोशन के लिए फिल्मी सितारे न सिर्फ बनारस के लोगों के बीच आना चाहते हैं, बल्कि भगवान के दर्शन कर अपनी कामयाबी के लिए मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein
बॉलीवुड
7 Photos
'तेरे इश्क में' की रिलीज से पहले वाराणसी पहुंचे कृति सेनन-धनुष, गंगा आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बिकिनी तो कभी टू पीस ड्रेस पहन इतराईं मोनी रॉय, वेकेशन से शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
स्मृति मंधाना संग पलाश मुच्छल की खूबसूरत तस्वीरें, 8वीं देखकर कहेंगे- ये बेस्ट कपल है
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion