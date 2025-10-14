हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी बदल गई हैं तमन्ना भाटिया, पहली फिल्म से अब तक कितना बदला लुक

कितनी बदल गई हैं तमन्ना भाटिया, पहली फिल्म से अब तक कितना बदला लुक

Tamannaah Bhatia Old Look Pictures: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपनी पहली फिल्म से अब तक जबरदस्त बदलाव किया है. आज वो अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tamannaah Bhatia Old Look Pictures: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपनी पहली फिल्म से अब तक जबरदस्त बदलाव किया है. आज वो अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं.

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाओं से दिल जीतने वाली तमन्ना भाटिया का लुक सालों में काफी बदल गया है. शुरुआत में मासूम चेहरे और सिंपल स्टाइल के लिए जानी जाने वाली तमन्ना अब पूरी तरह ग्लैमरस दिवा बन चुकी हैं. उनकी फिटनेस, फैशन सेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हर बार सुर्खियां बटोरती है. आइए देखते हैं तमन्ना भाटिया के ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां पहली फिल्म से लेकर अब तक का उनका बदलता अंदाज.

1/10
तमन्ना भाटिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2005 में हिंदी फिल्म चाँद सा रोशन चेहरा से की थी.
तमन्ना भाटिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2005 में हिंदी फिल्म चाँद सा रोशन चेहरा से की थी.
2/10
उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म श्री से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और इसके बाद, 2006 में उन्होंने अपनी पहली तमिल फिल्म केडी की.
उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म श्री से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और इसके बाद, 2006 में उन्होंने अपनी पहली तमिल फिल्म केडी की.
3/10
इसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई, खासकर हैप्पी डेज और कल्लूरी जैसी फिल्मों से.
इसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई, खासकर हैप्पी डेज और कल्लूरी जैसी फिल्मों से.
4/10
तमन्ना साउथ सिनेमा की सबसे सक्सेजफुल एक्ट्रेस में से एक हैं.
तमन्ना साउथ सिनेमा की सबसे सक्सेजफुल एक्ट्रेस में से एक हैं.
5/10
वहीं एक्ट्रेस की खूबसूरती के बात करें तो पहले भी वो बला की खूबसूरत थी.
वहीं एक्ट्रेस की खूबसूरती के बात करें तो पहले भी वो बला की खूबसूरत थी.
6/10
एक्टिंग के साथ-साथ तमन्ना ने अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों को दीवाना बना रखा था.
एक्टिंग के साथ-साथ तमन्ना ने अपनी खूबसूरती से भी दर्शकों को दीवाना बना रखा था.
7/10
बता दें कि एक्ट्रेस अब इतने सालों में काफी बदल गई हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस अब इतने सालों में काफी बदल गई हैं.
8/10
तमन्ना अब 35 साल की उम्र में भी बेहद हसीन दिखती हैं.
तमन्ना अब 35 साल की उम्र में भी बेहद हसीन दिखती हैं.
9/10
आज वो अपने ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
आज वो अपने ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
10/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छाई रहती हैं. जहां उनका फैशन सेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलटी दर्शकों के बीच चर्चा के विषय बन जाती है.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छाई रहती हैं. जहां उनका फैशन सेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलटी दर्शकों के बीच चर्चा के विषय बन जाती है.
Published at : 14 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia

Photo Gallery

Embed widget