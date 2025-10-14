एक्सप्लोरर
कितनी बदल गई हैं तमन्ना भाटिया, पहली फिल्म से अब तक कितना बदला लुक
Tamannaah Bhatia Old Look Pictures: एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपनी पहली फिल्म से अब तक जबरदस्त बदलाव किया है. आज वो अपने ग्लैमरस लुक और स्टाइलिश अंदाज से हर बार फैंस का दिल जीत लेती हैं.
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाओं से दिल जीतने वाली तमन्ना भाटिया का लुक सालों में काफी बदल गया है. शुरुआत में मासूम चेहरे और सिंपल स्टाइल के लिए जानी जाने वाली तमन्ना अब पूरी तरह ग्लैमरस दिवा बन चुकी हैं. उनकी फिटनेस, फैशन सेंस और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हर बार सुर्खियां बटोरती है. आइए देखते हैं तमन्ना भाटिया के ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ खूबसूरत झलकियां पहली फिल्म से लेकर अब तक का उनका बदलता अंदाज.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 14 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
बॉलीवुड
10 Photos
