एक्सप्लोरर
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
Diljit Dosanjh Photos: दिलजीत दोसांझ ने हाल ही मे 'बॉर्डर 2' के सेट से ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वो दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी दिख रही हैं. उनकी इस केमिस्ट्री पर फैंस दिल हार बैठे हैं.
दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में दिलजीत दोसांझ दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी नजर आ रहे हैं.
1/10
2/10
Published at : 09 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Tags :Sonam Bajwa Border 2 DILJIT DOSANJH
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
बॉलीवुड
10 Photos
तारा सुतारिया की खूबसूरत 10 तस्वीरें, वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद चर्चा में हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
13 Photos
द डेविल वियर्स प्राडा 2 से द ओडिसी तक, 2026 में धमाल मचाने आ रही हैं ये बड़ी हॉलीवुड फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
बॉलीवुड
8 Photos
‘लव एंड वॉर’ की रिलीज से पहले संजय लीला भंसाली से मिले रणबीर-आलिया, स्टाइलिश लगा कपल का अंदाज
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के हमजा की रियल वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, डिंपल वाली मुस्कान से करोड़ों दिलों पर करती हैं राज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion