हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा

दिलजीत दोसांझ ने 'बॉर्डर 2' से शेयर की अपनी शादी की तस्वीरें, दुल्हन बनी दिखीं सोनम बाजवा

Diljit Dosanjh Photos: दिलजीत दोसांझ ने हाल ही मे 'बॉर्डर 2' के सेट से ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वो दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी दिख रही हैं. उनकी इस केमिस्ट्री पर फैंस दिल हार बैठे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Jan 2026 09:09 PM (IST)
Diljit Dosanjh Photos: दिलजीत दोसांझ ने हाल ही मे 'बॉर्डर 2' के सेट से ढेर सारी फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वो दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी दिख रही हैं. उनकी इस केमिस्ट्री पर फैंस दिल हार बैठे हैं.

दिलजीत दोसांझ इन दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं. वहीं अब हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से कुछ अनसीन फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में दिलजीत दोसांझ दूल्हा और सोनम बाजवा दुल्हन बनी नजर आ रहे हैं.

1/10
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से एक-दो नहीं बल्कि कई फोटोज शेयर की हैं. इनमें दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखा जा सकता है.
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फिल्म 'बॉर्डर 2' के सेट से एक-दो नहीं बल्कि कई फोटोज शेयर की हैं. इनमें दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखा जा सकता है.
2/10
इन फोटोज में दिलजीत और सोनम की शादी होते देखा जा सकता है. दूल्हा-दुल्हन की ये जोड़ी देखने लायक है.
इन फोटोज में दिलजीत और सोनम की शादी होते देखा जा सकता है. दूल्हा-दुल्हन की ये जोड़ी देखने लायक है.
Published at : 09 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Sonam Bajwa Border 2 DILJIT DOSANJH

