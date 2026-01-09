एक्सप्लोरर
'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन के बदले तेवर, बैकलेस ड्रेस में फ्लॉन्ट किया किलर लुक, फैंस बोले- Gen Z की दीपिका'
Sara Arjun Photos: 'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन के अंदाज बदले-बदले नजर आ रहे हैं. 1000 करोड़ी फिल्म देने के बाद एक्ट्रेस अब अपने स्टनिंग अवतार से फैंस का दिल चुरा रही हैं.
सारा अर्जुन ने फिल्म 'धुरंधर' से बॉलीवुड डेब्यू किया और पर्दे पर आते ही वो छा गईं. फिल्म में एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह की बीवी अलीना का किरदार अदा किया था. अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं. उनके लेटेस्ट फोटोशूट की फोटोज से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.
