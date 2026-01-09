पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?

PF Salary Limit: देश में करोड़ों पीएफ खाताधारक मौजूद हैं. ऐसे कर्मचारियों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में है. अभी पीएफ योगदान की अधिकतम सैलरी सीमा 15000 रुपये है. जिसे सितंबर 2014 में तय किया गया था. लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 25000 से 30000 रुपये करने पर विचार चल रहा है.

इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की भी बड़ी रकम पीएफ के दायरे में आएगी. रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती महंगाई, सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने के मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है. अगर यह बदलाव लागू होता है. तो इसका असर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की सेविंग, पेंशन और टेक होम सैलरी तीनों पर पड़ेगा.

सैलरी लिमिट बढ़ने से क्या फायदा होगा?

अगर पीएफ की सैलरी लिमिट 25000 या 30000 रुपये हो जाती है, तो सबसे बड़ा फायदा रिटायरमेंट सेविंग पर पड़ेगा. अभी जो कर्मचारी 15000 रुपये से ज्यादा कमाते हैं, उनके पीएफ की गणना सीमित रकम पर होती है. नई लिमिट लागू होने पर ज्यादा बेसिक सैलरी पीएफ में जुड़ेगी. जिससे हर महीने जमा होने वाली राशि बढ़ जाएगी. इसका सीधा असर यह होगा कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाला फंड कहीं बड़ा होगा. इससे पेंशन की रकम भी बढ़ सकती है.

क्योंकि पेंशन कैलकुलेशन पीएफ स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है. इसके अलावा पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स से काफी हद तक सेफ माना जाता है, इसलिए यह लंबे समय की मजबूत सेविंग बन जाती है. सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी और भविष्य के लिए उन्हें ज्यादा आर्थिक सहारा मिलेगा. खासकर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनके पास रिटायरमेंट के लिए पीएफ के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं होता.

फायदा होगा या नुकसान?

सैलरी लिमिट बढ़ने का मतलब यह भी है कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट सकती है. क्योंकि पीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा. मसलन अगर आपकी बेसिक सैलरी 30000 रुपये है. तो 12 प्रतिशत के हिसाब से हर महीने कटने वाली रकम अभी के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाएगी. इससे हाथ में आने वाली सैलरी कम होगी. जो कई लोगों के लिए तुरंत दबाव बना सकती है. खासकर युवा कर्मचारी, जिनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं.

उन्हें यह बदलाव भारी लग सकता है. कंपनियों पर भी बोझ बढ़ेगा. क्योंकि उन्हें भी ज्यादा योगदान देना होगा. कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे नई भर्तियों और सैलरी स्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है. इसलिए अगर सरकार यह कदम उठाती है. तो कर्मचारियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा देखनी होगी. जिससे बढ़े हुए पीएफ योगदान और घटती टेक होम सैलरी के बीच संतुलन बनाया जा सके.

