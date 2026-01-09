BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के

Tamim Iqbal called Indian agent by BCB director: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम ने अपने ही देश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को "भारतीय एजेंट" कहकर मज़ाक उड़ाया.

By : शिवम | Updated at : 09 Jan 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में मौजूदा तनाव को बातचीत से खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम ने उन्हें "भारतीय एजेंट" कहकर उनका मजाक उड़ाया. पिछले कुछ दिनों से बीसीबी और बीसीसीआई आमने सामने है. बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी और आईसीसी से मांग करी है कि उनके टी20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए क्योंकि वह भारत नहीं जाना चाहते.

द डेली स्टार के अनुसार, तमीम ने कहा था, "क्योंकि मैं बीसीबी से जुड़ा नहीं हूं, किसी भी आम इंसान की तरह, मुझे भी मीडिया से ही इसके बारे में पता चल रहा है. लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग इन मामलों को देख रहे हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी होगी. मुझे अचानक कमेंट नहीं करना चाहिए. हालांकि, मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के हित, भविष्य और बाकी सभी चीजों पर विचार किया जाना चाहिए. अगर कोई चीज बातचीत से सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता."

तमीम इकबाल का साफ तौर पर ये कहना था कि बांग्लादेश क्रिकेट को 90 से 95 प्रतिशत फाइनेंस आईसीसी से आता है, इसलिए कोई भी बयान पब्लिक में देने से पहले विचार करें क्योंकि फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाता है.

बीसीबी डायरेक्टर ने तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट'

तमीम इकबाल के कमेंट का एक फोटो शेयर करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने उन्हें "इंडियन एजेंट" कहकर उनका मज़ाक उड़ाया. अब बीसीबी अधिकारी की इस टिप्पणी से उनके देश के क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं, जबकि तमीम के कई साथियों ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

BCB अधिकारी के खिलाफ बांग्लादेश में गुस्सा

मोमिनुल हक, तस्कीन अहमद और तैजुल इस्लाम सहित कई खिलाड़ियों ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीसीबी डायरेक्टर के कमेंट का विरोध किया. तस्कीन ने लिखा, "क्रिकेट बांग्लादेश की जान है. एक पूर्व नेशनल कप्तान के बारे में हाल ही में की गई एक टिप्पणी, जिसने इस खेल में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ने कई लोगों को परेशान कर दिया है."

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि एक पूर्व नेशनल क्रिकेटर के खिलाफ ऐसी टिप्पणियाँ बांग्लादेश क्रिकेट के हित में नहीं हैं. मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और भविष्य में ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे."

मोहम्मद सैफुद्दीन ने उसी पोस्ट को शेयर करते हुए तमीम के बारे में नज़्मुल की टिप्पणियों का विरोध किया. वहीं तैजुल इस्लाम ने लिखा, "मुझे हैरानी हुई कि बीसीबी डायरेक्टर एम नज़्मुल इस्लाम ने पूर्व नेशनल कप्तान तमीम इकबाल के बारे में ऐसा बयान दिया. ये हमारी क्रिकेट संस्कृति के खिलाफ है. मैं इस कमेंट का कड़ा विरोध करता हूं. एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसी पब्लिक टिप्पणियाँ करना बोर्ड अधिकारियों के प्रोफेशनलिज़्म, नैतिकता और आचरण पर गंभीर सवाल उठाता है.

BCB डायरेक्टर मांगे माफी

तैजुल इस्लाम ने आगे लिखा, "मैं मांग करता हूं कि बीसीबी डायरेक्टर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे. उनका ये बयान पूरी तरह से गलत और देश के क्रिकेट समुदाय के लिए अपमानजनक है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 09 Jan 2026 09:19 PM (IST)
India-Bangladesh Bangladesh Cricket Team Tamim Iqbal BCB T20 World Cup 2026
