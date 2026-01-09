नताली बर्न नहीं, 'टॉक्सिक' के टीजर में यश संग ये हॉलीवुड हसीना हुईं इंटीमेट

‘केजीएफ’ स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छा गया. 2 मिनट 52 सेकेंड के इस टीजर में जबरदस्त वायलेंस के साथ यश के इंटीमेट सीन भी दिखाई गए. एक लड़की यश के साथ कार में इंटीमेट होती नजर आईं. ये सीन सोशल मीडिया पर चंद मिनट में वायरल भी हो गया था. ऐसे में फैंस इस हॉलीवुड हसीना के बारे में जानने के लिए बेताब हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कार में यश संग इंटिमेट सीन दे रही लड़की हॉलीवुड स्टार नताली बर्न हैं. हालांकि, अब डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इंस्टाग्राम पर इस रहस्य का खुलासा किया और बताया कि 'टॉक्सिक' की इंटीमेट ब्यूटी नताली बर्न नहीं बल्कि बीएट्रिज टाउफेनबैक हैं. डायरेक्टर का ये खुलासा फैंस के लिए टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गया है.

डायरेक्टर ने शेयर की फोटो

डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने इंस्टाग्राम पर बीएट्रिज टाउफेनबैक की एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'ये खूबसूरत लड़की मेरी सिमेट्री गर्ल है.' इसके साथ ही उन्होंने बीट्रिज टॉफेनबैक को टैग किया और उसके साथ में एक हार्ट इमोजी भी लगाया. क्लिप में उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है.

कौन है नताली बर्न?

नताली यूक्रेनी अमेरिकन एक्ट्रेस, मॉडल, स्क्रीनराइटर और प्रोड्यूसर हैं. उनका जन्म यूक्रेन के कीव में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर की. वह सेवन हेवन प्रोडक्शंस नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं.नताली ने द एक्सपेंडेबल्स 3, मैकेनिक: रिसरेक्शन, डाउनहिल और इन द नेम ऑफ द किंग 2 जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है.

टॉक्सिक के बारे में

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. सत्ता संघर्ष पर आधारित, 1980 के दशक के गोवा में सेट यह फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज में से एक है. 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 19 मार्च, 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी.