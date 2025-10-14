हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तमन्ना भाटिया की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'क्या दूधिया बदन है' बोलकर ट्रोल हो रहे हैं अन्नू कपूर

तमन्ना भाटिया की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'क्या दूधिया बदन है' बोलकर ट्रोल हो रहे हैं अन्नू कपूर

तमन्ना भाटिया अपने काम के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. अब हाल ही में अन्नू कपूर ने एक्ट्रेस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि वो एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 02:14 PM (IST)
तमन्ना भाटिया अपने काम के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं. अब हाल ही में अन्नू कपूर ने एक्ट्रेस को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है कि वो एक बार फिर लाइमलाइट में आ चुकी हैं.

जी हां, बच्चे और जवान तो छोड़िए तमन्ना भाटिया की खूबसूरती के कायल तो बूढ़े भी हो चुके हैं. इसका एक नजराना हाल ही में देखने को मिला, जब अन्नू कपूर ने एक्ट्रेस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया.

दरअसल, हाल ही में एक्टर अन्नू कपूर को शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में देखा गया, जहां उनसे पूछा गया कि क्या तमन्ना भाटिया उनको पसंद हैं.
दरअसल, हाल ही में एक्टर अन्नू कपूर को शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में देखा गया, जहां उनसे पूछा गया कि क्या तमन्ना भाटिया उनको पसंद हैं.
अन्नू कपूर ने जवाब में कहा,'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है.'इसके बाद होस्ट ने उनसे तमन्ना के सॉन्ग आज की रात के बारे में पूछा.
अन्नू कपूर ने जवाब में कहा,'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है.'इसके बाद होस्ट ने उनसे तमन्ना के सॉन्ग आज की रात के बारे में पूछा.
होस्ट ने कहा कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था कि माएं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हैं और उसको सुनकर बच्चे सो जाते हैं.
होस्ट ने कहा कि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने कहा था कि माएं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हैं और उसको सुनकर बच्चे सो जाते हैं.
तमन्ना का जवाब सुन अन्नू कपूर ने कहा,' कितने उम्र में बच्चे सो जाते हैं?70 साल का बच्चा भी हो सकता है और फिर हंसने लगते हैं.'
तमन्ना का जवाब सुन अन्नू कपूर ने कहा,' कितने उम्र में बच्चे सो जाते हैं?70 साल का बच्चा भी हो सकता है और फिर हंसने लगते हैं.'
एक्टर ने आगे कहा कि अच्छी बात है तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया चेहरे से अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं, तो बहुत अच्छा है यार.
एक्टर ने आगे कहा कि अच्छी बात है तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया चेहरे से अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं, तो बहुत अच्छा है यार.
तमन्ना पर ऐसा कर कॉमेंट कर अन्नू कपूर बुरी तरह से फंस गए हैं. एक्ट्रेस के फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कैसी भाषा हैं? कुछ ने तो ये भी कहा कि अश्लील है .
तमन्ना पर ऐसा कर कॉमेंट कर अन्नू कपूर बुरी तरह से फंस गए हैं. एक्ट्रेस के फैंस उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं ये कैसी भाषा हैं? कुछ ने तो ये भी कहा कि अश्लील है .
बता दें तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस लुक, फिटनेस और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उनका हर अंदाज एकदम अलग है.
बता दें तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस लुक, फिटनेस और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उनका हर अंदाज एकदम अलग है.
बता दें तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस लुक, फिटनेस और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उनका हर अंदाज एकदम अलग है.
बता दें तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस लुक, फिटनेस और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. उनका हर अंदाज एकदम अलग है.
तमन्ना भाटिया 35 साल की हैं, लेकिन अभी भी सिंगल हैं. कुछ वक्त पहले ही उनका विजय वर्मा से ब्रेकअप हुआ है.
तमन्ना भाटिया 35 साल की हैं, लेकिन अभी भी सिंगल हैं. कुछ वक्त पहले ही उनका विजय वर्मा से ब्रेकअप हुआ है.
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में तमन्ना बेहद ही स्टनिंग और खूबसूरत दिखाई देती हैं.
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में तमन्ना बेहद ही स्टनिंग और खूबसूरत दिखाई देती हैं.
तमन्ना इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 28.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
तमन्ना इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 28.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 14 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Tamannaah Bhatia Annu Kapoor

Photo Gallery

