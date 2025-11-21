एक्सप्लोरर
पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट
Dharmendra-Sunny Deol: आज हम आपको उन 5 एक्ट्रेसेस से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस कर दर्शकों को हैरान किया. आइए जानते हैं कौन हैं वो हसीनाएं
सनी देओल और धर्मेंद्र आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' को लेकर काफी चर्चा में हैं. बता दें, धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से अपने करियर की शुरुआत की थी, जबकि सनी देओल ने करीब 23 साल बाद 1983 में ‘बेताब’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. दिलचस्प बात ये है कि अलग-अलग दौर में कई एक्ट्रेसेस ने बाप-बेटे दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस किया है. इनमें से कुछ की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को हैरान किया.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Tags :Dharmendra Sunny Deol Sridevi Jaya Prada
बॉलीवुड
7 Photos
पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट
बॉलीवुड
6 Photos
पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
स्टाइलिश लुक में दिखे रितेश,विवेक और आफताब...रेड टॉप संग ट्रांसपेरेंट पेंट पहनकर पहुंचीं राखी
बॉलीवुड
7 Photos
खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा
बॉलीवुड
7 Photos
डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें कहां गायब हैं आरती छाबड़िया
बॉलीवुड
7 Photos
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
बॉलीवुड
10 Photos
तमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट
बॉलीवुड
6 Photos
पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion