हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट

पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट

Dharmendra-Sunny Deol: आज हम आपको उन 5 एक्ट्रेसेस से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस कर दर्शकों को हैरान किया. आइए जानते हैं कौन हैं वो हसीनाएं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Dharmendra-Sunny Deol: आज हम आपको उन 5 एक्ट्रेसेस से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस कर दर्शकों को हैरान किया. आइए जानते हैं कौन हैं वो हसीनाएं

सनी देओल और धर्मेंद्र आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र आज 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' को लेकर काफी चर्चा में हैं. बता दें, धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से अपने करियर की शुरुआत की थी, जबकि सनी देओल ने करीब 23 साल बाद 1983 में ‘बेताब’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. दिलचस्प बात ये है कि अलग-अलग दौर में कई एक्ट्रेसेस ने बाप-बेटे दोनों के साथ पर्दे पर रोमांस किया है. इनमें से कुछ की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को हैरान किया.

1/7
एक्ट्रेस श्रीदेवी ने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ कई अलग-अलग फिल्मों में काम किया. सनी देओल के साथ वो 'चालबाज', 'राम-अवतार' और 'निगाहें' में नजर आईं. वहीं धर्मेंद्र के साथ 'नाकाबंदी' और 'जानी दोस्त' जैसी फिल्मों में उनके साथ श्रीदेवी नजर आ चुकी हैं.
एक्ट्रेस श्रीदेवी ने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ कई अलग-अलग फिल्मों में काम किया. सनी देओल के साथ वो 'चालबाज', 'राम-अवतार' और 'निगाहें' में नजर आईं. वहीं धर्मेंद्र के साथ 'नाकाबंदी' और 'जानी दोस्त' जैसी फिल्मों में उनके साथ श्रीदेवी नजर आ चुकी हैं.
2/7
सनी देओल के साथ फिल्म बेताबी में 1983 में अमृता सिंह ने डेब्यू किया. वहीं 6 साल बाद फिल्म 'सच्चाई की ताकत' में उन्होंने धर्मेंद्र की पत्नी का रोल किया था.
सनी देओल के साथ फिल्म बेताबी में 1983 में अमृता सिंह ने डेब्यू किया. वहीं 6 साल बाद फिल्म 'सच्चाई की ताकत' में उन्होंने धर्मेंद्र की पत्नी का रोल किया था.
3/7
एक्ट्रेस जया प्रदा भी इनमें से एक रही हैं. उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म 'वीरता' जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं उन्होंने सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ 'मैदान-ए-जंग', 'कुंदन', 'गंगा तेरे देश में' और 'एलान-ए-जंग' जैसी फिल्मों में भी काम किया.
एक्ट्रेस जया प्रदा भी इनमें से एक रही हैं. उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म 'वीरता' जैसी फिल्मों में काम किया. वहीं उन्होंने सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ 'मैदान-ए-जंग', 'कुंदन', 'गंगा तेरे देश में' और 'एलान-ए-जंग' जैसी फिल्मों में भी काम किया.
4/7
पूनम ढिल्लों को सनी के साथ-साथ उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी काम करने का मौका मिला. सनी देओल के साथ पूनम ने 'सोहनी महिवाल', 'सवेरे वाली गाड़ी' और 'समुंदर' में काम किया. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई. इसके अलावा, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 'सोने पे सुहागा' में काम किया.
पूनम ढिल्लों को सनी के साथ-साथ उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी काम करने का मौका मिला. सनी देओल के साथ पूनम ने 'सोहनी महिवाल', 'सवेरे वाली गाड़ी' और 'समुंदर' में काम किया. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई. इसके अलावा, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 'सोने पे सुहागा' में काम किया.
5/7
डिंपल कपाड़िया ने भी कई फिल्मों में धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ काम किया है.
डिंपल कपाड़िया ने भी कई फिल्मों में धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ काम किया है.
6/7
डिंपल कपाड़िया को सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला. उन्होंने 'इंसानियत के दुश्मन' और 'बटवारा' में धर्मेंद्र के साथ भी काम किया.
डिंपल कपाड़िया को सनी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला. उन्होंने 'इंसानियत के दुश्मन' और 'बटवारा' में धर्मेंद्र के साथ भी काम किया.
7/7
वहीं डिंपल ने 'अर्जुन', 'मंजिल-मंजिल', 'नरसिम्हा, 'आग का गोला' और 'गुनाह' जैसी हिट फिल्मों में सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर की.
वहीं डिंपल ने 'अर्जुन', 'मंजिल-मंजिल', 'नरसिम्हा, 'आग का गोला' और 'गुनाह' जैसी हिट फिल्मों में सनी देओल के साथ स्क्रीन शेयर की.
Published at : 21 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Sridevi Jaya Prada

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर अमित शाह ने तय कर दी नई तारीख, 2026 तक क्या करने वाले हैं, खुद किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
गोरखपुर: रिफाइंड फैक्ट्री में भीषण आग, घने काले धुएं से ढका पूरा इलाका, दमकलकर्मी मौके पर मौजूद
विश्व
Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Hello Day: दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
दुनिया में सबसे पहले किसने किसे कहा था हेलो? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते इसका जवाब
हेल्थ
Male Urinary Habits: पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
पेशाब बैठकर करना सही या खड़े होकर, पुरुषों के लिए क्या है सही तरीका?
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget