पापा धर्मेंद्र और बेटे सनी देओल दोनों संग पर्दे पर इश्क लड़ा चुकी हैं ये 5 एक्ट्रेसेस, जान लीजिए लिस्ट

पूनम ढिल्लों को सनी के साथ-साथ उनके पिता धर्मेंद्र के साथ भी काम करने का मौका मिला. सनी देओल के साथ पूनम ने 'सोहनी महिवाल', 'सवेरे वाली गाड़ी' और 'समुंदर' में काम किया. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई. इसके अलावा, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 'सोने पे सुहागा' में काम किया.