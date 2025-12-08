डीपनेक ब्लाउज और साड़ी पहन सोनम बाजवा ने कराया दीदार-ए-हुस्न, फैंस बोले- 'जान ले रही हो'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडडीपनेक ब्लाउज और साड़ी पहन सोनम बाजवा ने कराया दीदार-ए-हुस्न, फैंस बोले- 'जान ले रही हो'

Sonam Bajwa Saree Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपने स्टाइलिश अवतार से फैंस के दिलों पर छुरियां चला देती हैं. हाल ही में सोनम का साड़ी में बेहद ग्लैमरस लुक सामने आया है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 08 Dec 2025 07:36 PM (IST)
बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनम बाजवा की खूबसूरती के सैंकड़ों दीवाने हैं. एक्ट्रेस अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. अब उन्होंने साड़ी में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके तहलका मचा दिया है.

सोनम बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम पर बेज कलर की साड़ी में अपनी फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
साड़ी को एक्ट्रेस ने स्लीव्लेस और डीपनेक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. ब्लाउज पर मिरर वर्क है जो काफी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है.
इस दौरान सोनम ने मैचिंग ईयररिंग्स पेयर किए हैं जो उनकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं. वो फोटोज में दो अलग-अलग ईयररिंग्स पहने नजर आईं.
खुले बालों और मिनिमल मेकअप के साथ सोनम ने अपना लुक पूरा किया है. ग्लॉसी लिपस्टिक के साथ वो बहुत गॉर्जियस दिख रही हैं.
फोटोज में सोनम बाजवा साड़ी पहनकर बालकनी में पोज देती दिख रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस को अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करते देखा जा सकता है.
सोनम के इस लुक पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं और कमेंट्स करके प्यार लुटा रहे हैं. वहीं सेलेब्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं. मौनी रॉय ने पोस्ट पर लिखा- 'कित्ती सुंदर.'
दिशा पाटनी ने कमेंट किया- 'सोनी सोनी कुड़ी.' वहीं एक फैन ने लिखा- 'आप इस लुक में जान ले रही हो.'
वर्कफ्रंट पर सोनम बाजवा आखिरी बार 'एक दीवाने की दीवानियत' में नजर आई थीं. अब एक्ट्रेस 'बॉर्डर 2' में दिखाई देंगी. ये फिल्म 22 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है.
Published at : 08 Dec 2025 07:36 PM (IST)
