डीपनेक ब्लाउज और साड़ी पहन सोनम बाजवा ने कराया दीदार-ए-हुस्न, फैंस बोले- 'जान ले रही हो'
Sonam Bajwa Saree Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपने स्टाइलिश अवतार से फैंस के दिलों पर छुरियां चला देती हैं. हाल ही में सोनम का साड़ी में बेहद ग्लैमरस लुक सामने आया है.
बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सोनम बाजवा की खूबसूरती के सैंकड़ों दीवाने हैं. एक्ट्रेस अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं. अब उन्होंने साड़ी में अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करके तहलका मचा दिया है.
Published at : 08 Dec 2025 07:36 PM (IST)
