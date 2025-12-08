अदाकारा एक अवार्ड शो में पहुंचीं जिसके लिए उन्होंने इस आउटफिट को सेलेक्ट किया. वाकई ये ड्रेस उनपर काफी जच रहा है. ये एक स्ट्रैपलेस ड्रेस है जिसके लोअर पार्ट में बारीक कारीगरी गई है. इसमें थ्रेड वर्क करते हुए फ्लोरल पैटर्न बनाए गए है जो इस ड्रेस की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है.