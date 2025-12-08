हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nitanshi Goel White Floral Gown: नितांशी गोयल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. उनका ये खूबसूरत लुक एक बार फिर फैंस के दिल में जा बसा है. तस्वीरों में देखें हसीना की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 09:44 PM (IST)
बहुत ही कम उम्र में नितांशी गोयल ने सक्सेस हासिल कर ली है. 'लापता लेडीज' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अब सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश अवतार से सबको इंप्रेस करती हैं. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.

'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वैसे तो उन्होंने ऑडियंस को अपने जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स से इंप्रेस किया है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके काफी चर्चे हैं.
एक बार फिर हसीना ने अपने खूबसूरत आउटफिट से सबका ध्यान खींचा है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देखकर कोई भी एक्ट्रेस से अपनी नजरें हटा नहीं पाएगा.
इस वाइट एलिगेंट फ्लोरल गाउन में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं. ये आउटफिट उनपर काफी जच रहा है और उनका एलिगेंस भी काफी निखर कर सामने आ रहा है. अलग-अलग पोज देते हुए नितांशी गोयल ने अपने कई पिक्चर्स शेयर की हैं.
अदाकारा एक अवार्ड शो में पहुंचीं जिसके लिए उन्होंने इस आउटफिट को सेलेक्ट किया. वाकई ये ड्रेस उनपर काफी जच रहा है. ये एक स्ट्रैपलेस ड्रेस है जिसके लोअर पार्ट में बारीक कारीगरी गई है. इसमें थ्रेड वर्क करते हुए फ्लोरल पैटर्न बनाए गए है जो इस ड्रेस की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है.
इस खूबसूरत आउटफिट को कैरी करते हुए नितांशी ने बखूबी अपनी लीन बॉडी को फ्लॉन्ट भी किया. उनके पोस्ट पर फैंस ने लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर दी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए अदाकारा ने एक नेकपीस कैरी किया. इसमें मल्टीकलर के स्टोंस लगे हैं जो उनके आउटफिट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है.
वहीं मेकअप और हेयरस्टाइल की बात करें तो ये भी बिल्कुल टॉप नॉच था. सॉफ्ट पिंकीश मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. ओवरऑल नितांशी गोयल का ये लुक भी फैंस को बहुत पसंद आया.
Published at : 08 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Laapata Ladies Nitanshi Goel

बॉलीवुड फोटो गैलरी

