फ्लोरल डिजाइन वाले गाउन में बेहद हसीन लगीं 'लापता लेडीज' की फूल, हर एक तस्वीर है खूबसूरती की मिसाल
Nitanshi Goel White Floral Gown: नितांशी गोयल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. उनका ये खूबसूरत लुक एक बार फिर फैंस के दिल में जा बसा है. तस्वीरों में देखें हसीना की खूबसूरती.
बहुत ही कम उम्र में नितांशी गोयल ने सक्सेस हासिल कर ली है. 'लापता लेडीज' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अब सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश अवतार से सबको इंप्रेस करती हैं. देखें लेटेस्ट तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Dec 2025 09:44 PM (IST)
Tags :Laapata Ladies Nitanshi Goel
