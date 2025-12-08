हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' के 'एसपी चौधरी असलम' की बीवी तो छोड़िए बेटी है बेहद खूबसूरत, इन 7 तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

'धुरंधर' के 'एसपी चौधरी असलम' की बीवी तो छोड़िए बेटी है बेहद खूबसूरत, इन 7 तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में एसपी चौधरी असलम की भूमिका निभाकर संजय दत्त खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं. इसी बीच उनकी बेटी इकरा दत्त भी सुर्खियों में छा चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 06:02 PM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में एसपी चौधरी असलम की भूमिका निभाकर संजय दत्त खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं. इसी बीच उनकी बेटी इकरा दत्त भी सुर्खियों में छा चुकी हैं.

संजय दत्त की बेटी इकरा की तस्वीरें और वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. तस्वीरों में उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हैरान रह जाते हैं.

1/7
संजय दत्त की लाडली इकरा दत्त अब बड़ी हो चुकी हैं. उन्हें अब देख लोग उनकी तुलना उनकी दादी नरगिस दत्त से करने लगे हैं.
संजय दत्त की लाडली इकरा दत्त अब बड़ी हो चुकी हैं. उन्हें अब देख लोग उनकी तुलना उनकी दादी नरगिस दत्त से करने लगे हैं.
2/7
संजय दत्त की लाडली इकरा का जन्म 21 अक्तूबर 2010 में हुआ था. फिलहाल वो लाइमलाइट से दूर रही हैं.
संजय दत्त की लाडली इकरा का जन्म 21 अक्तूबर 2010 में हुआ था. फिलहाल वो लाइमलाइट से दूर रही हैं.
3/7
हालांकि, पिछले कुछ दिनों से उन्हें पब्लिक प्लेस में स्पॉट किया जाने लगा है. इकरा की क्यूटनेस देख फैंस जमकर तारीफ करते नजर आते हैं.
हालांकि, पिछले कुछ दिनों से उन्हें पब्लिक प्लेस में स्पॉट किया जाने लगा है. इकरा की क्यूटनेस देख फैंस जमकर तारीफ करते नजर आते हैं.
4/7
इकरा की मां मान्यता दत्त अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसमें दोनों का शानदार बॉन्ड देखने को मिलता है.
इकरा की मां मान्यता दत्त अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिसमें दोनों का शानदार बॉन्ड देखने को मिलता है.
5/7
इकरा को अक्सर उनकी मां मान्यता और पिता संजय दत्त के साथ किसी ना किसी पार्टी और फंक्शन में स्पॉट किया जाता है.
इकरा को अक्सर उनकी मां मान्यता और पिता संजय दत्त के साथ किसी ना किसी पार्टी और फंक्शन में स्पॉट किया जाता है.
6/7
इकरा बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट होती जा रही हैं. उनको देख लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो गईं.
इकरा बढ़ती उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट होती जा रही हैं. उनको देख लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो गईं.
7/7
इकरा को पढ़ाई के साथ-साथ डांस और संगीत में भी काफी रुचि है. कुछ दिनों पहले उनकी एक पियानो बजाते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी.
इकरा को पढ़ाई के साथ-साथ डांस और संगीत में भी काफी रुचि है. कुछ दिनों पहले उनकी एक पियानो बजाते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी.
Published at : 08 Dec 2025 06:02 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Iqra Dutt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

