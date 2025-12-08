एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के 'एसपी चौधरी असलम' की बीवी तो छोड़िए बेटी है बेहद खूबसूरत, इन 7 तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे आप
रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में एसपी चौधरी असलम की भूमिका निभाकर संजय दत्त खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं. इसी बीच उनकी बेटी इकरा दत्त भी सुर्खियों में छा चुकी हैं.
संजय दत्त की बेटी इकरा की तस्वीरें और वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है. तस्वीरों में उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हैरान रह जाते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Dec 2025 06:02 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt Iqra Dutt
बॉलीवुड
7 Photos
शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर का प्यारभरा पोस्ट, पोती सारा ने भी खास अंदाज में किया विश
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन टीवी सेलेब्स ने मचाया बवाल, क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने काटा बवाल
बॉलीवुड
8 Photos
रणवीर से संजय दत्त तक, जानें- 'धुरंधर' में किस स्टार ने निभाया कौन सा रियल लाइफ किरदार
बॉलीवुड
7 Photos
मां बनने के बाद पहली बार स्पॉट हुई कियारा आडवाणी, शॉर्ट्स-शर्ट में स्टाइलिश लगीं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
9 Photos
ब्लैक आउटफिट और मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं रेखा, 71 की उम्र में एक्ट्रेस ने दिखाया जलवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर करीना कपूर का प्यारभरा पोस्ट, पोती सारा ने भी खास अंदाज में किया विश
एबीपी लाइव
Opinion