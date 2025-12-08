हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र को याद कर रोया देओल परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- दिल का टुकड़ा, सनी-बॉबी ने कहा- बचपन से हमारे हीरो

धर्मेंद्र को याद कर रोया देओल परिवार, हेमा मालिनी बोलीं- दिल का टुकड़ा, सनी-बॉबी ने कहा- बचपन से हमारे हीरो

Dharmendra Birth Anniversary: लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है. एक्टर आज 90 साल के हो गए हैं. इस मौके पर देओल परिवार ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 06:11 PM (IST)
Dharmendra Birth Anniversary: लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है. एक्टर आज 90 साल के हो गए हैं. इस मौके पर देओल परिवार ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.

बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर पूरे देओल परिवार ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. धरम जी संग बिताए हसीन पलों को याद करते हुए पूरा देओल परिवार काफी इमोशनल हो गया.

1/7
धर्मेंद्र की गिनती बॉलीवुड के उन स्टार्स में से होती हैं जिन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाया. 24 नवंबर को एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आज 8 दिसंबर को अभिनेता की बर्थ एनिवर्सरी है. अभिनेता के परिवार के हर एक सदस्य ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट किया है.
धर्मेंद्र की गिनती बॉलीवुड के उन स्टार्स में से होती हैं जिन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाया. 24 नवंबर को एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आज 8 दिसंबर को अभिनेता की बर्थ एनिवर्सरी है. अभिनेता के परिवार के हर एक सदस्य ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट किया है.
2/7
एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने उनके लिए अपने एक्स हैंडल पर स्पेशल पोस्ट किया. पति संग बिताए हसीन लम्हों की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि, '2 हफ्ते से ज्यादा हो गया आपको हमें छोड़ कर जाते हुए. आप हमेशा मेरे अंदर रहेंगे. आपके साथ बिताए हसीन लम्हों को कोई नहीं मिटा सकता और इन्हीं लम्हों को याद कर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है. '
एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने उनके लिए अपने एक्स हैंडल पर स्पेशल पोस्ट किया. पति संग बिताए हसीन लम्हों की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि, '2 हफ्ते से ज्यादा हो गया आपको हमें छोड़ कर जाते हुए. आप हमेशा मेरे अंदर रहेंगे. आपके साथ बिताए हसीन लम्हों को कोई नहीं मिटा सकता और इन्हीं लम्हों को याद कर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है. '
3/7
इसके बाद सनी देओल ने भी अपने दिवगंत पिता के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर धर्मेंद्र की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो नेचर की खूबसूरती एंजॉय करते दिख रहे हैं. एक्टर ने लिखा कि, 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं. लव यू पापा. मिस यू. '
इसके बाद सनी देओल ने भी अपने दिवगंत पिता के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर धर्मेंद्र की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो नेचर की खूबसूरती एंजॉय करते दिख रहे हैं. एक्टर ने लिखा कि, 'आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं. लव यू पापा. मिस यू. '
4/7
धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल भी उनपर प्यार बरसाने से पीछे नहीं रहे. अपने दिवगंत के साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की और एक लंबा कैप्शन भी लिखा. बॉबी देओल ने धर्मेंद्र की महानता और उनके लविंग नेचर के बारे में बात की. 'आप स्टार बने तो सबको साथ लेके सबका हाथ थाम के आगे बढ़े, किसी को पीछे नहीं छोड़ा. ' इसके साथ ही अभिनेता ने अपने पिता के जुनून और जज्बे को भी सलाम करते हुए उन्हें बर्थ एनिवर्सरी विश की.
धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल भी उनपर प्यार बरसाने से पीछे नहीं रहे. अपने दिवगंत के साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की और एक लंबा कैप्शन भी लिखा. बॉबी देओल ने धर्मेंद्र की महानता और उनके लविंग नेचर के बारे में बात की. 'आप स्टार बने तो सबको साथ लेके सबका हाथ थाम के आगे बढ़े, किसी को पीछे नहीं छोड़ा. ' इसके साथ ही अभिनेता ने अपने पिता के जुनून और जज्बे को भी सलाम करते हुए उन्हें बर्थ एनिवर्सरी विश की.
5/7
देओल परिवार की लाडली और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी अपने पिता की याद में भावुक हो गईं. एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ अपने पिता के लिए अपने इमोशंस भी शेयर किया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि, 'मैं प्रॉमिस करती हूं कि आपकी लीगेसी को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी. आपके प्यार को उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगी जो आपको प्यार करते हैं. '
देओल परिवार की लाडली और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी अपने पिता की याद में भावुक हो गईं. एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ अपने पिता के लिए अपने इमोशंस भी शेयर किया. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा कि, 'मैं प्रॉमिस करती हूं कि आपकी लीगेसी को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊंगी. आपके प्यार को उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगी जो आपको प्यार करते हैं. '
6/7
भतीजे अभय देओल ने भी धर्मेंद्र के लिए खास पोस्ट शेयर किया. दिवगंत एक्टर के बर्थ एनिवर्सरी पर अभिनेता ने बचपन के इस खास मोमेंट को याद करते हुए धर्मेंद्र को जन्मदिन की बधाई दी. फैंस ने भी एक्टर के इस पोस्ट पर अपनी भावनाएं शेयर की हैं.
भतीजे अभय देओल ने भी धर्मेंद्र के लिए खास पोस्ट शेयर किया. दिवगंत एक्टर के बर्थ एनिवर्सरी पर अभिनेता ने बचपन के इस खास मोमेंट को याद करते हुए धर्मेंद्र को जन्मदिन की बधाई दी. फैंस ने भी एक्टर के इस पोस्ट पर अपनी भावनाएं शेयर की हैं.
7/7
वहीं धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल भी अपने दादा जी को याद कर इमोशनल हो गए. अक्सर करण देओल को धर्मेंद्र के साथ वक्त बिताते देखा जाता था और दोनों के बीच काफी लगाव भी था. आज धर्मेंद्र के बर्थ एनिवर्सरी पर उनके पोते ने लिखा कि, 'आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. आप हमेशा नम्र रहे चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो. आप हमेशा मेरे अंदर रहेंगे. थैंक्यू मुझे इतना प्यार करने के लिए. '
वहीं धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल भी अपने दादा जी को याद कर इमोशनल हो गए. अक्सर करण देओल को धर्मेंद्र के साथ वक्त बिताते देखा जाता था और दोनों के बीच काफी लगाव भी था. आज धर्मेंद्र के बर्थ एनिवर्सरी पर उनके पोते ने लिखा कि, 'आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. आप हमेशा नम्र रहे चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों न हो. आप हमेशा मेरे अंदर रहेंगे. थैंक्यू मुझे इतना प्यार करने के लिए. '
Published at : 08 Dec 2025 06:11 PM (IST)
Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Dharmendra Birth Anniversary

