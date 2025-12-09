एक्सप्लोरर
Vicky-Katrina Wedding Anniversary: बेहद फिल्मी है विक्की-कटरीना की लव स्टोरी, जानें कैसे हुआ था दोनों को प्यार
Vicky -Katrina Love Story: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के पसंदीदा कपल में से एक हैं. इस जोड़ी को फैंस का खूब प्यार मिलता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कैसे हुआ था दोनों को प्यार.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. ये कपल 9 दिसंबर यानी आज अपनी 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. इसी बीच आइए जानते है कि आखिर कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी और कहां हुई पहली मुलाकात.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Dec 2025 10:10 AM (IST)
Tags :Katrina Kaif VICKY KAUSHAL
बॉलीवुड
8 Photos
सोहा अली खान ने सेलिब्रेट किया मां शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन, इनसाइड फोटोज आईं सामने
बॉलीवुड
7 Photos
तारा सुतारिया ने जेनिफर लोपेज को दिया ट्रिब्यूट, स्ट्रेपलेस ड्रेस में शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
डीपनेक ब्लाउज और साड़ी पहन सोनम बाजवा ने कराया दीदार-ए-हुस्न, फैंस बोले- 'जान ले रही हो'
बॉलीवुड
7 Photos
धर्मेंद्र को याद कर रोया परिवार, हेमा बोलीं-दिल का टुकड़ा, सनी-बॉबी ने कहा- बचपन से हमारे हीरो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion