मौनी रॉय ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, नैचुरल ब्यूटी देख फैंस हुए फिदा
Mouni Roy Viral Photos: मौनी रॉय का अंदाज वाकई कातिलाना है. उनकी हर एक तस्वीर फैंस का दिल जीत लेती है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से भी उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम किया है.
मौनी रॉय का स्टाइलिश अवतार एक बार फिर चर्चे में आया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की जिनमें उनका अलग-अलग लुक देखने को मिला.
Published at : 08 Dec 2025 09:12 PM (IST)
