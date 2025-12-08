हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमौनी रॉय ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, नैचुरल ब्यूटी देख फैंस हुए फिदा

मौनी रॉय ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, नैचुरल ब्यूटी देख फैंस हुए फिदा

Mouni Roy Viral Photos: मौनी रॉय का अंदाज वाकई कातिलाना है. उनकी हर एक तस्वीर फैंस का दिल जीत लेती है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से भी उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 09:12 PM (IST)
Mouni Roy Viral Photos: मौनी रॉय का अंदाज वाकई कातिलाना है. उनकी हर एक तस्वीर फैंस का दिल जीत लेती है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से भी उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम किया है.

मौनी रॉय का स्टाइलिश अवतार एक बार फिर चर्चे में आया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर की जिनमें उनका अलग-अलग लुक देखने को मिला.

1/7
मौनी रॉय की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इस वायरल पिक्चर में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की साड़ी कैरी की है. साथ ही उनका ये गोल्डन नेकपीस भी सबका ध्यान खींच रहा है.
मौनी रॉय की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इस वायरल पिक्चर में एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की साड़ी कैरी की है. साथ ही उनका ये गोल्डन नेकपीस भी सबका ध्यान खींच रहा है.
2/7
इसके बाद एक्ट्रेस ने वाइट कलर की साड़ी पहनी है. इस नेट साड़ी को एक्ट्रेस ने सेम कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. वाकई इन तस्वीरों को देख मौनी रॉय से नजरें हटा पाना मुश्किल है.
इसके बाद एक्ट्रेस ने वाइट कलर की साड़ी पहनी है. इस नेट साड़ी को एक्ट्रेस ने सेम कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है. वाकई इन तस्वीरों को देख मौनी रॉय से नजरें हटा पाना मुश्किल है.
3/7
अपनी तस्वीरों के अलावा हसीना ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हुए अपने स्पेशल मोमेंट्स की झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर की. कैजुअल आउटफिट में भी अदाकारा काफी क्लासी लग रही हैं.
अपनी तस्वीरों के अलावा हसीना ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हुए अपने स्पेशल मोमेंट्स की झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर की. कैजुअल आउटफिट में भी अदाकारा काफी क्लासी लग रही हैं.
4/7
इस फोटो को देख कर साफ पता चल रहा है कि एक्ट्रेस अपनी फ्रेंड के साथ फॉरेन ट्रिप पर गई थीं. इसमें एक्ट्रेस का ये क्लासी आउटफिट भी उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
इस फोटो को देख कर साफ पता चल रहा है कि एक्ट्रेस अपनी फ्रेंड के साथ फॉरेन ट्रिप पर गई थीं. इसमें एक्ट्रेस का ये क्लासी आउटफिट भी उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
5/7
मौनी रॉय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस का भी लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है. एक्ट्रेस के अलग-अलग अंदाज को देख सभी उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे हैं.
मौनी रॉय की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस का भी लगातार लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला जारी है. एक्ट्रेस के अलग-अलग अंदाज को देख सभी उनकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठे हैं.
6/7
हर एक तस्वीर कुछ अलग है. कभी आउटफिट्स फ्लॉन्ट करते तो कभी दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए अदाकारा ने अपनी स्पेशल मेमोरीज शेयर की हैं.
हर एक तस्वीर कुछ अलग है. कभी आउटफिट्स फ्लॉन्ट करते तो कभी दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए अदाकारा ने अपनी स्पेशल मेमोरीज शेयर की हैं.
7/7
इसमें मौनी रॉय की नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है. उनका ये अंदाज देख दिशा पाटनी भी अपनी दोस्त की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएं. कमेंट करते हुए एक्ट्रेस ने मौनी रॉय की खूबसूरती की तारीफ की है.
इसमें मौनी रॉय की नेचुरल ब्यूटी देखी जा सकती है. उनका ये अंदाज देख दिशा पाटनी भी अपनी दोस्त की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएं. कमेंट करते हुए एक्ट्रेस ने मौनी रॉय की खूबसूरती की तारीफ की है.
Published at : 08 Dec 2025 09:12 PM (IST)
