इस खूबसूरत से इवनिंग गाउन को पहन तारा सुतारिया ने फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज को ट्रिब्यूट दिया है. अदाकारा ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी साथ ही अपनी डिजाइनर को भी इस आइकॉनिक आउटफिट को रीक्रिएट करने के लिए शुक्रिया अदा किया.