हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतारा सुतारिया ने अपने अंदाज में जेनिफर लोपेज को दिया ट्रिब्यूट, स्ट्रेपलेस ड्रेस में शेयर की फोटोज

तारा सुतारिया ने अपने अंदाज में जेनिफर लोपेज को दिया ट्रिब्यूट, स्ट्रेपलेस ड्रेस में शेयर की फोटोज

Tara Sutaria Tribute To Jennifer Lopez: तारा सुतारिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गईं है. उन्होंने अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोफेज को अनोखे स्टाइल में ट्रिब्यूट दिया. देखें वायरल तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Tara Sutaria Tribute To Jennifer Lopez: तारा सुतारिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गईं है. उन्होंने अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोफेज को अनोखे स्टाइल में ट्रिब्यूट दिया. देखें वायरल तस्वीरें.

तारा सुतारिया हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स के वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. आज उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ करने में लगा है. देखें वायरल तस्वीरें.

1/7
तारा सुतारिया बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्यू किया और अब सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर छाई रहती हैं.
तारा सुतारिया बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से डेब्यू किया और अब सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश लुक्स को लेकर छाई रहती हैं.
2/7
एक्ट्रेस का हर एक लुक कातिलाना होता है और वो हर बार ही फैंस का दिल अपने नाम करने में कामयाब होती हैं. फैंस भी उनके एक झलक का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अदाकारा के पोस्ट्स पर फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश देखने को मिलती है.
एक्ट्रेस का हर एक लुक कातिलाना होता है और वो हर बार ही फैंस का दिल अपने नाम करने में कामयाब होती हैं. फैंस भी उनके एक झलक का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अदाकारा के पोस्ट्स पर फैंस के लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश देखने को मिलती है.
3/7
इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न हर एक लुक तारा सुतारिया पर बहुत जचता है. एक्ट्रेस कई बार साबित कर चुकी हैं कि स्टाइल और फैशन के मामले में उनका कोई टक्कर नहीं है.
इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न हर एक लुक तारा सुतारिया पर बहुत जचता है. एक्ट्रेस कई बार साबित कर चुकी हैं कि स्टाइल और फैशन के मामले में उनका कोई टक्कर नहीं है.
4/7
अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने सभी की निगाहें अपनी ओर कर ली हैं. आज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में एक्ट्रेस का ऐसा लुक देख आप भी उनपर लट्टू हो जाएंगे.
अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने सभी की निगाहें अपनी ओर कर ली हैं. आज एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में एक्ट्रेस का ऐसा लुक देख आप भी उनपर लट्टू हो जाएंगे.
5/7
इस खूबसूरत से इवनिंग गाउन को पहन तारा सुतारिया ने फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज को ट्रिब्यूट दिया है. अदाकारा ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी साथ ही अपनी डिजाइनर को भी इस आइकॉनिक आउटफिट को रीक्रिएट करने के लिए शुक्रिया अदा किया.
इस खूबसूरत से इवनिंग गाउन को पहन तारा सुतारिया ने फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज को ट्रिब्यूट दिया है. अदाकारा ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी साथ ही अपनी डिजाइनर को भी इस आइकॉनिक आउटफिट को रीक्रिएट करने के लिए शुक्रिया अदा किया.
6/7
बता दें, जेनिफर लोपेज ने इस खूबसूरत सी ड्रेस को अपनी फिल्म 'मेड इन मैनहैटन' में पहना था. तारा सुतारिया ने अपने पोस्ट में अमेरिकन एक्ट्रेस की तारीफ में लिखा कि वो आज भी एलिगेंस और ग्लैमर का उदाहरण पेश करती हैं.
बता दें, जेनिफर लोपेज ने इस खूबसूरत सी ड्रेस को अपनी फिल्म 'मेड इन मैनहैटन' में पहना था. तारा सुतारिया ने अपने पोस्ट में अमेरिकन एक्ट्रेस की तारीफ में लिखा कि वो आज भी एलिगेंस और ग्लैमर का उदाहरण पेश करती हैं.
7/7
तारा सुतारिया के लुक की बात करें तो उन्होंने इस आउटफिट के साथ अपना लुक भी मिनिमल ही रखा. सॉफ्ट पिंक मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने फ्लोरल डिजाइन के नेकलेस और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
तारा सुतारिया के लुक की बात करें तो उन्होंने इस आउटफिट के साथ अपना लुक भी मिनिमल ही रखा. सॉफ्ट पिंक मेकअप और स्लिक बन हेयरस्टाइल में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने फ्लोरल डिजाइन के नेकलेस और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
Published at : 08 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Tags :
Jennifer Lopez Tara Sutaria

बॉलीवुड फोटो गैलरी

