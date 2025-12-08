एक्सप्लोरर
तारा सुतारिया ने अपने अंदाज में जेनिफर लोपेज को दिया ट्रिब्यूट, स्ट्रेपलेस ड्रेस में शेयर की फोटोज
Tara Sutaria Tribute To Jennifer Lopez: तारा सुतारिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गईं है. उन्होंने अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोफेज को अनोखे स्टाइल में ट्रिब्यूट दिया. देखें वायरल तस्वीरें.
तारा सुतारिया हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स के वजह से लाइमलाइट में रहती हैं. आज उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ करने में लगा है. देखें वायरल तस्वीरें.
Published at : 08 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Tags :Jennifer Lopez Tara Sutaria
