एक्सप्लोरर
Inside Photos: सोहा अली खान ने सेलिब्रेट किया मां शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन, इनसाइड फोटोज आईं सामने
Sharmila Tagore Birthday Celebration: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर 81 साल की हो गई हैं. उनके बर्थडे को बच्चों ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर को 81 साल की हो गई हैं. उनका ये बर्थडे उनके बच्चों ने स्पेशल बनाया है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 09 Dec 2025 08:19 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
सोहा अली खान ने सेलिब्रेट किया मां शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन, इनसाइड फोटोज आईं सामने
बॉलीवुड
7 Photos
तारा सुतारिया ने जेनिफर लोपेज को दिया ट्रिब्यूट, स्ट्रेपलेस ड्रेस में शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
डीपनेक ब्लाउज और साड़ी पहन सोनम बाजवा ने कराया दीदार-ए-हुस्न, फैंस बोले- 'जान ले रही हो'
बॉलीवुड
7 Photos
धर्मेंद्र को याद कर रोया परिवार, हेमा बोलीं-दिल का टुकड़ा, सनी-बॉबी ने कहा- बचपन से हमारे हीरो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion