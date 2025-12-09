हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडInside Photos: सोहा अली खान ने सेलिब्रेट किया मां शर्मिला टैगोर का 81वां जन्मदिन, इनसाइड फोटोज आईं सामने

Sharmila Tagore Birthday Celebration: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर 81 साल की हो गई हैं. उनके बर्थडे को बच्चों ने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Dec 2025 08:20 AM (IST)
बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर 8 दिसंबर को 81 साल की हो गई हैं. उनका ये बर्थडे उनके बच्चों ने स्पेशल बनाया है.

शर्मिला टैगोर को बर्थडे पर स्पेशल फील कराने के लिए उनके बच्चे दिल्ली पहुंचे थे.
शर्मिला टैगोर के बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज उनकी बेटी सोहा अली खान ने शेयर की हैं. जिसमें वो मां का बर्थडे सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
अम्मा को बर्थडे पर मिलने के लिए सैफ अली खान और उनकी बेटी सारा भी पहुंचे थे.
सोहा ने बर्थडे सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
कुछ फोटोज में वो मां के साथ मस्ती कर रही हैं तो कुछ में उन्हें हग कर रही हैं.
सोहा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा-मेरी अम्मा को उनके जन्मदिन पर. आपकी बहुत याद आई आपा.
बर्थडे सेलिब्रेशन में शर्मिला टैगोर की खास दोस्तों ने उनके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया. साथ ही उनकी बेटी इनाया ने अपनी नानी के लिए बर्थडे पर कार्ड भी भेजा था.
शर्मिला टैगोर के बर्थडे पर हमेशा पूरा परिवार इकट्ठा होता है मगर इस बार करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे और सबा शामिल नहीं हो पाईं.
Published at : 09 Dec 2025 08:19 AM (IST)
Soha Ali Khan Sharmila Tagore SAIF ALI KHAN

