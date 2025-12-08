हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रणवीर सिंह या अक्षय खन्ना, पढ़ाई-लिखाई में कौन है बड़ा धुरंधर? जानें एजुकेशन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Dec 2025 07:03 PM (IST)
बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन के लिए भी खूब चर्चा में रहते हैं. इन्हीं में दो नाम हैं, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना. दोनों ही अपने-अपने तरीके से टैलेंटेड हैं, लेकिन जब बात आती है पढ़ाई-लिखाई और एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो फैंस अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि असली 'धुरंधर' कौन है? आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों स्टार्स की स्कूलिंग, कॉलेज, ट्रेनिंग और ओवरऑल क्वॉलिफिकेशन के मामले में कौन किससे आगे है.

बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ अपनी एक्टिंग और ऑन-स्क्रीन चार्म के लिए नहीं जाने जाते, उनकी एजुकेशन भी काफी दिलचस्प होती है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों ही बड़े नाम हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आइए पूरा डीटेल में जानते हैं.
रणवीर सिंह का जन्म मुंबई में हुआ. उनकी स्कूलिंग लर्नर्स अकादमी और एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई से हुई. इसके बाद उन्होंने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन से बी.ए. किया. यहाँ उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में मेजर और थिएटर में माइनर लिया. यानी पढ़ाई और पैशन दोनों में बैलेंस रखा.
रणवीर ने सिर्फ क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं की, बल्कि थिएटर, स्क्रिप्ट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में भी ट्रेनिंग ली. कॉलेज के बाद उन्होंने एड इंडस्ट्री में भी काम किया, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल और ज्यादा मजबूत हुई.
यानी एजुकेशन के मामले में रणवीर की जर्नी काफी ग्लोबल और प्रैक्टिकल थी.
अक्षय खन्ना की स्कूलिंग बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई में हुई. इसके बाद वे 11वीं-12वीं की पढ़ाई के लिए ऊटी के लॉरेन्स स्कूल, लवडेल गए. जो अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ और हाई-क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है.
ग्रेजुएशन के लिए अक्षय ने एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई चुना.
इसके बाद अक्षय ने फुल-टाइम एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया और किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टिट्यूट से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली. अक्षय साफ कहते हैं कि वे पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और उनका फोकस ज्यादा एक्टिंग और स्पोर्ट्स की तरफ रहता था.
अगर ओवरऑल देखें तो रणवीर सिंह पढ़ाई में आगे निकलते हैं. उनकी इंटरनेशनल डिग्री, थिएटर में स्पेशलाइजेशन और एड-इंडस्ट्री का अनुभव उन्हें ज्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड बनाता है. अक्षय की पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक्टिंग और स्पोर्ट्स की तरफ था, इसलिए एकेडमिकली वे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानते.
Published at : 08 Dec 2025 07:03 PM (IST)
