अगर ओवरऑल देखें तो रणवीर सिंह पढ़ाई में आगे निकलते हैं. उनकी इंटरनेशनल डिग्री, थिएटर में स्पेशलाइजेशन और एड-इंडस्ट्री का अनुभव उन्हें ज्यादा एजुकेटेड और स्किल्ड बनाता है. अक्षय की पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक्टिंग और स्पोर्ट्स की तरफ था, इसलिए एकेडमिकली वे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानते.