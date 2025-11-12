हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रीदेवी की मौत के बाद उनके बंगले में क्यों लगाए गए व्हाइट पर्दे, हैरान कर देगी वजह

श्रीदेवी की मौत के बाद उनके बंगले में क्यों लगाए गए व्हाइट पर्दे, हैरान कर देगी वजह

श्रीदेवी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और खूबसूरती आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई हैं. एक्ट्रेस बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार थीं जो एक्टर्स से भी ज्यादा फीस चार्ज करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 04:29 PM (IST)
श्रीदेवी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और खूबसूरती आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई हैं. एक्ट्रेस बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार थीं जो एक्टर्स से भी ज्यादा फीस चार्ज करती हैं.

श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था. एक्ट्रेस पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया था और फिर वहीं, उनका अंतिम संस्कार किया गया था.

1/7
श्रीदेवी की आखिरी इच्छा क्या थी, इसके बारे में शायद ही बहुत लोग जानते होंगे. रिपोर्ट के अनुसार वो चाहती थीं कि उनके निधन के समय सब कुछ सफेद हो.
श्रीदेवी की आखिरी इच्छा क्या थी, इसके बारे में शायद ही बहुत लोग जानते होंगे. रिपोर्ट के अनुसार वो चाहती थीं कि उनके निधन के समय सब कुछ सफेद हो.
2/7
श्रीदेवी चाहती थीं कि उनकी अंतिम यात्रा सफेद फूलों से ढके ट्रक में हो. एक्ट्रेस की इस इच्छा को पूरा भी किया गया था.
श्रीदेवी चाहती थीं कि उनकी अंतिम यात्रा सफेद फूलों से ढके ट्रक में हो. एक्ट्रेस की इस इच्छा को पूरा भी किया गया था.
3/7
ये तो सभी जानते हैं कि श्रीदेवी ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनके किरदार की मौत हो गई थी.
ये तो सभी जानते हैं कि श्रीदेवी ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनके किरदार की मौत हो गई थी.
4/7
दरअसल, श्रीदेवी ने फिल्म लम्हे में काम किया था . उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने क्रू सेकहा था कि वो चाहती हैं कि उनके निधन के समय सब कुछ सफेद हो.
दरअसल, श्रीदेवी ने फिल्म लम्हे में काम किया था . उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने क्रू सेकहा था कि वो चाहती हैं कि उनके निधन के समय सब कुछ सफेद हो.
5/7
श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा, राज्यसभा सदस्य अमर सिंह भी मौजूद थे. खबरों के अनुसार, हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर जब पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे तब बोनी अनुष्ठान के बीच में ही रो पड़े थे.
श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा, राज्यसभा सदस्य अमर सिंह भी मौजूद थे. खबरों के अनुसार, हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर जब पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे तब बोनी अनुष्ठान के बीच में ही रो पड़े थे.
6/7
श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी के लिए दुबई गई थीं. अपने आखिरी पलों में वो अपने पति के साथ डिनर डेट की तैयारी कर रही थीं, जो उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज देने दुबई पहुंचे थे.
श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी के लिए दुबई गई थीं. अपने आखिरी पलों में वो अपने पति के साथ डिनर डेट की तैयारी कर रही थीं, जो उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज देने दुबई पहुंचे थे.
7/7
श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तब उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, वर्सोवा के 'भाग्य' बंगले के पर्दे सफेद रंग के रखे गए थे.
श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तब उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए, वर्सोवा के 'भाग्य' बंगले के पर्दे सफेद रंग के रखे गए थे.
Published at : 12 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Sridevi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली धमाके केस में बड़ा खुलासा, आरोपी डॉक्टर उमर के दस्तावेज आए सामने!
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर ने जिस डीलर से खरीदी थी i-20 कार, पुलिस उससे कर रही पूछताछ
Delhi Blast: मिल गए सबूत, J&K पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर ऐसे किया कब्जा | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच में बड़ा खुलासा, कई बार दिल्ली आया था
Delhi Blast: ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले पार्किंग ZONE पर किसका इंतजार कर रहा था डॉक्टर ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, अहम सुरक्षा बैठक में भी लेंगे हिस्सा
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
बॉलीवुड
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
शर्लिन चोपड़ा ने हटवाए हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट, हॉस्पिटल से शेयर किया वीडियो, बोलीं- बहुत दर्द में थीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Pregnant Women Labor Pain: प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
प्रेग्नेंट लेडीज को अब क्यों नहीं होता लेबर पेन, इससे बच्चा पैदा करने में कितनी दिक्कत?
जनरल नॉलेज
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
क्या है ट्रंप का न्यूयॉर्क प्रोजेक्ट, जिस पर ब्रेक लगा सकते हैं जोहरान ममदानी? जानें इसके बारे में सबकुछ
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget