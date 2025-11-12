एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
श्रीदेवी की मौत के बाद उनके बंगले में क्यों लगाए गए व्हाइट पर्दे, हैरान कर देगी वजह
श्रीदेवी बेशक इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग और खूबसूरती आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई हैं. एक्ट्रेस बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार थीं जो एक्टर्स से भी ज्यादा फीस चार्ज करती हैं.
श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था. एक्ट्रेस पार्थिव शरीर को मुंबई लाया गया था और फिर वहीं, उनका अंतिम संस्कार किया गया था.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Tags :Sridevi
बॉलीवुड
7 Photos
श्रीदेवी की मौत के बाद क्यों लगे थे बंगले में व्हाइट पर्दे, जानें हैरान करने वाली वजह
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भूटान से लौटते ही दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चाहिए मुस्लिमों का वोट तो अखिलेश यादव को लेना होगा ये फैसला! मौलाना ने दी चेतावनी
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
क्रिकेट
14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
श्रीदेवी की मौत के बाद क्यों लगे थे बंगले में व्हाइट पर्दे, जानें हैरान करने वाली वजह
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion