श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा, राज्यसभा सदस्य अमर सिंह भी मौजूद थे. खबरों के अनुसार, हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर जब पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे थे तब बोनी अनुष्ठान के बीच में ही रो पड़े थे.