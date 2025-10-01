एक्सप्लोरर
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें, दूसरी बार बनने वाली हैं मां?
Sonam Kapoor Pregnency: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा से अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में रही हैं लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी को लेकर काफी चर्चा में हैं.
बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर हमेशा अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती हैं. शादी और पहली बार मां बनने के बाद अब एक बार फिर वह चर्चा में हैं. खबरें हैं कि सोनम जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी तेजी से चर्चा हो रही हैं. आइए देखते हैं सोनम कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 01:15 PM (IST)
Tags :Sonam Kapoor Anand Ahuja
बॉलीवुड
9 Photos
दुर्गा पूजा की 10 तस्वीरें... काजोल, रानी मुखर्जी से जया बच्चन तक ने यूं किया सेलिब्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में कैसी दिखती थीं गोविंदा की पत्नी? 10 फोटोज में देखें हीरो नंबर 1 की बीवी की खूबसूरती
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion