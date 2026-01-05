उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत राज्य के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाता है. इस योजना के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई और कौशल बढ़ाने के लिए मुफ्त डिजिटल एक्सेस प्रदान किया गया है, जिससे छात्र अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर सकें. सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ लगभग एक करोड़ लोगों ने उठाया है. अगर आप भी पात्र उम्मीदवार हैं और सरकार की तरफ से दिया जा रहा मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन डिवाइस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लेख के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है और इसकी पात्रता क्या है.

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बच्चों को डिजिटल एक्सेस देने और उनकी पढ़ाई व कौशल में मदद करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (Mission DigiShakti) के तहत अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान कर रही है.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं.

योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है.

उम्मीदवार छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, मेडिकल या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहा हो.

उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

छात्र किसी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए.

फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और सरकार की तरफ से दिए जा रहे मोबाइल और टैबलेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट

yuvasathi.in/schemes-detail/up-free-tablet-smartphone-yojana पर विजिट करना होगा.

yuvasathi.in/schemes-detail/up-free-tablet-smartphone-yojana पर विजिट करना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद शिक्षा और छात्रवृत्ति पर क्लिक करें और फिर उत्तर प्रदेश निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन योजना पर क्लिक करें.

इसके बाद योजना के लिए आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से भरकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें.

डिजी शक्ति पोर्टल और स्टेटस कैसे चेक करें?

आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों का डाटा सीधे डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाता है.

जब आपका डाटा कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड कर दिया जाता है, तो छात्रों को डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर MeriPehchaan के माध्यम से अपनी e-KYC पूरी करनी होती है.

कोई भी छात्र पोर्टल पर जाकर Student Corner में अपना स्टेटस चेक कर सकता है.

जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ्री मोबाइल और टैबलेट वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी दे दी जाएगी.

