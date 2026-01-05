माही विज और जय भानुशाली के तलाक की खबरें पिछले काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई थी. अब शादी के 15 साल बाद कपल ने तलाक की घोषणा कर दी है. इस खबर को सुन उनके फैंस हैरान रह गए हैं. इसी बीच माही ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस मस्ती भरे अंदाज में दिखाई दे रही हैं तो वहीं कुछ पोस्ट में उन्होंने कोट शेयर किए हैं. माही का लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. माही विज ने इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो लगाई है, जिसमें स्ट्रॉबेरी खाती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर चॉकलेट लगी है.

एक्ट्रेस ने लिखी मन की बात

उन्होंने तस्वीर को शेयर करते हुए उस पर गाना लगाया है,'आईस्क्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी...'माही ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लग रही हैं.तस्वीर में एक्ट्रेस को बैकलेस टॉप और शॉर्ट पहने हुए देखा जा सकता है. माही विज ने इन सबके बीच एक अलग से स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात लिखी है.









पोस्ट में लिखा है,'इश्वर की योजना..मैं यूनिवर्स में विश्वास रखती हूं.' माही विज ने उन लोगों के लिए पोस्ट शेयर किया है जो उनके बच्चों को प्यार करते हैं. एक्ट्रेस ने लिखा कि ऐसे लोगों के लिए उनकी लाइफ में एक अलग ही जगह है. माही के इन पोस्ट को देख ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी जिंदगी के गमों को भूल खुशी से जीना चाहती हैं.









माही को अक्सर पॉजिटिव बातें करते ही देखा जाता है. इतना ही नहीं वो अपने बच्चों पर प्यार लूटाना कभी नहीं भूलती हैं. जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो अपनी बेटी तारा के संग टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती हैं. बता दें माही ने कई सालों बाद अब 'सहर होने को है' से टीवी पर कमबैक किया है.

