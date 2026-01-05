काजोल की बहन के साथ था उदय चोपड़ा का सीरियस अफेयर, जानें अब कैसी जिंदगी जी रहे हैं एक्टर

उदय चोपड़ा का जन्म 5 जनवरी 1973 को मुंबई में हुआ था. फिल्मी माहौल में पले-बढ़े उदय बचपन से ही सिनेमा के करीब रहे है. उनके जन्मदिन के मौके पर अक्सर उनके करियर और निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं क्योंकि उदय न सिर्फ एक एक्टर रहे हैं बल्कि यशराज फिल्म्स से भी गहराई से जुड़े रहे हैं.