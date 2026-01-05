एक्सप्लोरर
काजोल की बहन के साथ था उदय चोपड़ा का सीरियस अफेयर, जानें अब कैसी जिंदगी जी रहे हैं एक्टर
Uday Chopra Birthday: उदय चोपड़ा, जिनका जन्म 5 जनवरी 1973 को हुआ था. एक समय था जब तनिषा मुखर्जी संग एक्टर का अफेयर चर्चा में रहा. एक्टिंग से दूर होकर अब वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं आइए जानते हैं.
यश चोपड़ा के बेटे और यशराज फिल्म्स के अहम चेहरे रहे उदय चोपड़ा एक समय बॉलीवुड का जाना-पहचाना नाम थे. फिल्मों में काम करने के साथ-साथ उनकी निजी जिंदगी भी खूब सुर्खियों में रही खासतौर पर काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी के साथ उनका सीरियस अफेयर. एक्टिंग में उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिलने के बाद उदय ने लाइमलाइट से दूरी बना ली लेकिन उनका नाम आज भी फिल्मी गलियारों में दिलचस्पी का विषय बना रहता है.
