हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट

ये डबल गेम... क्रिकेटर्स को क्यों हैंडशेक की इजाजत नहीं? पाकिस्तानी स्पीकर के जयशंकर से हाथ मिलाने पर बौखलाए PAK एक्सपर्ट

कमर चीमा ने कहा कि मैच में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाना बड़े स्तर पर मैसेज देता है, लेकिन जब जयशंकर ने हाथ मिलाया तो यह इंडियन पब्लिक के लिए बड़ा मसला नहीं है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 02 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

ढाका में पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के हाथ मिलाने पर पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब इंडियन क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक करने की अनुमति नहीं है तो जयशंकर कैसे हाथ मिला सकते हैं. जयशंकर 31 दिसंबर को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका गए थे, जहां उनकी मुलाकात अयाज सादिक से भी हुई. 

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा, 'पाकिस्तान के अंदर एक बहस हो रही है कि अगर इंडियन क्रिकेटर्स एशिया क्रिकेट परिषद और पाक क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ले सकते हैं तो जयशंकर ने क्यों पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ मिलाया है? ये सवाल है. इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए.'

सितंबर में हुई एशिया वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन इंडियन टीम ने पाकिस्तान में मैच खेलने से मना कर दिया था और भारतीय टीम के मैच दुबई में हुए. इस दौरान इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानियों खिलाड़ियों से न तो हाथ मिलाया और न ही चैंपियनशिप जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ली. आमतौर पर मैच शुरू होने से पहले और बाद में दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं. अप्रैल के पहलगाम अटैक और मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को लेकर अपनी चिढ़ निकालते नजर आए थे. फिर जब क्रिकेट के मैदान में भी उन्हें शिकस्त मिली तो वह बुरी बौखलाए हुए दिखाए दिए.

कमर चीमा ने आरोप लगाया कि क्या यह भारत का डबल स्टैंडर्ड है या कोई डबल गेम है. उनका कहना है कि गेम ये है कि जब क्रिकेटर पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाते हैं तो बहुत सारे लोगों तक यह पैगाम जाता है कि हमने तो इनके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, हम तो इनके हाथ से कुछ नहीं लेना चाहते हैं, ये तो इस काबिल ही नहीं हैं. हमने तो इनके साथ जीना-मरना, खाना-पीना बंद कर दिया है. ये कौन होते हैं.

उन्होंने कहा कि वहीं अगर जयशंकर पाक नेशनल असेंबली के स्पीकर से हाथ मिला लें तो ये इंडियन पब्लिक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह गोवा गए तो जयशंकर ने उनसे हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वह अपनी आवाम को मैसेज देना चाहते थे. 

उन्होंने कहा, 'जयशंकर ने बिलावल से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते की. क्यों? उस वक्त मैसेज ये देना था. सिर्फ मैसेजिंग करनी थी उस वक्त. मुझे याद है कि जब बिलावल गए यहां से तो जयशंकर के शब्द थे कि बिलावल को एससीओ मेंबर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर रिसीव किया गया. उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थक के तौर पर पेश किया था.'

पाक एक्सपर्ट ने कहा कि जब जयशंकर ने नमस्ते की तो बिलावल ने भी कर दी और लोगों ने समझा कि उन्हें नमस्ते करने के लिए मजबूर किया गया. वो मजबूरी नहीं थी. सिंध में जहां से बिलावल भुट्टो जरदारी आते हैं, वहां पर ऐसा ही है. वहां ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, जैसे इंडिया में ये कल्चर है,वैसे ही सिंध में भी है. कमर चीमा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह हवा में सारी बाते करते हैं, उनका कुछ मतलब होता है. मैं तो ये सवाल समझना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाना. 

कमर चीमा ने कहा कि इंडियंस बहुत क्लियर हैं कि क्या करना है और क्या नहीं. किस चीज को पॉइंट बनाना है और कैसे बनाना है. उन्होंने कहा, 'मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इन्होंने आवाम से कहा हुआ है कि पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने और बंद कमरे में ये हाथ मिलाते हैं तो इसका क्या मकसद है. क्या भारत की लीडरशिप इसमें कुछ तब्दीली करना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है.'

 

यह भी पढ़ें:-
Kim Jong Un: फैमिली संग 'ऑल ब्लैक' में नजर आया तानाशाह! 1.5 लाख लोगों के संग मनाया नए साल का जश्न, दुनिया को दिखाई ताकत

Published at : 02 Jan 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
S. Jaishankar Pakistan Shehbaz SHarif INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM OPERATION SINDOOR Pahalgan Terror Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Chaumu में पुलिस पर पत्थर चलाने वाले पत्थरबाजों का हिसाब पुलिस ने बुलडोजर से किया ! । Rajasthan News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Advance Booking: रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमा रही है थलापति विजय की फिल्म, कर ली इतनी कमाई
रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमा रही है थलापति विजय की फिल्म, कर ली इतनी कमाई
हेल्थ
क्या आपको भी है जोर-जोर से गाना गाने की आदत, जानें कैसे अपने दिल को मजबूत बना रहे आप?
क्या आपको भी है जोर-जोर से गाना गाने की आदत, जानें कैसे अपने दिल को मजबूत बना रहे आप?
हेल्थ
Hair Health Signs: बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
फैशन
अब हुडी को कर दें बाय-बाय, ट्रेंड में आया यह स्टाइलिश स्वेटर, दीवानी हो जाती हैं लड़कियां
अब हुडी को कर दें बाय-बाय, ट्रेंड में आया यह स्टाइलिश स्वेटर, दीवानी हो जाती हैं लड़कियां
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget