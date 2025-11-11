हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मिता पाटिल की भतीजी की 10 तस्वीरें, शाहरुख खान के साथ कर चुकी हैं काम

Smita Patil Niece 10 Photos: स्मिता पाटिल की भतीजी भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. वो भी बॉलीवुड शाहरुख के साथ काम कर चुकी है. आइए जानते है उनके बारे में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:29 PM (IST)
स्मिता पाटिल, एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी सादगी और खूबसूरत अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में बसी है. उनकी शानदार भूमिकाओं ने उन्हें हमेशा यादगार बनाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भतीजी ने भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है.इस एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से ध्यान खींचा है, बल्कि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ भी काम कर चुकी हैं.

1/10
स्मिता पाटिल की भतीजी का नाम विद्या मालवड़े है, उनका जन्म 2 मार्च 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
2/10
विद्या मालवडे ने अपने करियर की शुरुआत एयर होस्टेस के रूप में की थी.
3/10
जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.
4/10
उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म 'इंटेहा' (2003) से एक्टिंग की शुरुआत की.
5/10
इसके बाद विद्या मालवड़े 2007 में आई शाहरुख खान कि फिल्म 'चक दे! इंडिया' में नजर आईं.
6/10
इस फिल्म में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की भूमिका ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई.
7/10
इसके अलावा उन्होंने कई और फिल्मों, वेब सीरीज और एड्स में भी काम किया है.
8/10
इतना ही नहीं एक्टिंग के साथ-साथ, विद्या एक सक्सेजफुल योगा ट्रेनर भी हैं.
9/10
वो अक्सर अपने फिटनेस रूटीन को सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
10/10
बता दें विद्या के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं.
Published at : 11 Nov 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Smita Patil Chak De India Vidya Malvade

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget