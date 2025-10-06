एक्सप्लोरर
श्रद्धा कपूर की मौसी की 10 तस्वीरें: 80 के दशक में इनके हुस्न पर लट्टू थे फैंस, अदाएं देखकर आप भी कहेंगे वाह
Padmini Kolhapure Pics: श्रद्धा कपूर अपनी सादगी और खूबसूरती को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज हम उनकी मौसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. जो 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थी.
हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस रही पद्मिनी कोल्हापुरे की. जो रिश्ते में श्रद्धा कपूर की सगी मौसी हैं. हम आपको पद्मिनी कोल्हापुरे की वो हसीन तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप श्रद्धा की खूबसूरती भी भूल जाएंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
