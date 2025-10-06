हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडश्रद्धा कपूर की मौसी की 10 तस्वीरें: 80 के दशक में इनके हुस्न पर लट्टू थे फैंस, अदाएं देखकर आप भी कहेंगे वाह

Padmini Kolhapure Pics: श्रद्धा कपूर अपनी सादगी और खूबसूरती को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. लेकिन आज हम उनकी मौसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. जो 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस थी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 06 Oct 2025 04:05 PM (IST)
हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की जानी-मानी एक्ट्रेस रही पद्मिनी कोल्हापुरे की. जो रिश्ते में श्रद्धा कपूर की सगी मौसी हैं. हम आपको पद्मिनी कोल्हापुरे की वो हसीन तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप श्रद्धा की खूबसूरती भी भूल जाएंगे.

1/10
पद्मिनी कोल्हापुरे का नाम हसीनाओं की लिस्ट में शुमार हैं. जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखा था. फिर बतारो हीरोइन भी उन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरहिट फिल्में दी.
2/10
इसमें एक ‘प्रेम रोग’ भी थी. फिल्म में पद्मिनी को ऋषि कपूर के साथ देखा गया था. फिल्म ने रिलीज के बाद उस दौर में छप्परफाड़ कमाई की थी.
3/10
पद्मिनी 80 के दशक में अपनी एक्टिंग के अलावा खूबसूरती और प्यारी सी स्माइल से भी लोगों का खूब दिल जीतती थी.
4/10
उस दौर में हर कोई पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहता था. उनकी तस्वीरों के पोस्टर दुकानों और टैक्सी की पीछे लगे नजर आते थे.
5/10
ये फोटोशूट पद्मिनी ने 80 के दशक में ही कराया था. इसमें उनका ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज देख फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी.
6/10
पद्मिनी ने करियर के पीक पर ही प्रदीप शर्मा से शादी कर ली थी. दोनों की शादी साल 1986 में हुई थी. एक्ट्रेस शादी के बाद एक बेटे की मां बनी थी.
7/10
अब पद्मिनी सालों से फिल्मी दुनिया से दूर हैं. लेकिन कभी-कभी पार्टीज में स्पॉट की जीता है. इसके अलावा श्रद्धा भी उनके साथ फोटोज शेयर करती रहती हैं.
8/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार एक्ट्रेस को बॉलीवुड मूवी 'पानीपत' और फिर मराठी फिल्म 'प्रवास' में देखा गया था.
9/10
आज पद्मिनी 59 साल की हो चुकी हैं. अभी भी उनके चेहरे पर वोही मासूमियत नजर आती हैं. जो 80 के दशक में थी.
10/10
बता दें कि पद्मिनी की बहन ने बॉलीवुड के खूंखार विलेन कहे जाने वाले शक्ति कपूर से शादी की थी. श्रद्धा कपूर इन्हीं की बेटी हैं.
Published at : 06 Oct 2025 04:05 PM (IST)
Padmini Kolhapure Shraddha Kapoor Bollywood

Photo Gallery

Embed widget