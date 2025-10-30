एक्सप्लोरर
शाहरुख खान की बीवी के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं खाना तो खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, सिर्फ सलाद की कीमत है 1100 रुपये
शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान बेशक एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन वो किसी एक्ट्रेस से कम लाइमलाइट में नहीं रहती हैं. गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर और रेस्टोरेंट की मालकिन हैं.
मुंबई में गौरी खान ने टोरी नाम से एक पैन एशिया रेस्टोरेंट खोला है, जिसकी इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. इसके शानदार इंटीरियर से लेकर मेन्यू तक ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
Published at : 30 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Shah Rukh Khan Gauri Khan
