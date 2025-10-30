हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाहरुख खान की बीवी के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं खाना तो खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, सिर्फ सलाद की कीमत है 1100 रुपये

शाहरुख खान की बीवी के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं खाना तो खर्च करने पड़ेंगे इतने पैसे, सिर्फ सलाद की कीमत है 1100 रुपये

शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान बेशक एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन वो किसी एक्ट्रेस से कम लाइमलाइट में नहीं रहती हैं. गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर और रेस्टोरेंट की मालकिन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 02:42 PM (IST)
शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान बेशक एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन वो किसी एक्ट्रेस से कम लाइमलाइट में नहीं रहती हैं. गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ-साथ फिल्म प्रोड्यूसर और रेस्टोरेंट की मालकिन हैं.

मुंबई में गौरी खान ने टोरी नाम से एक पैन एशिया रेस्टोरेंट खोला है, जिसकी इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. इसके शानदार इंटीरियर से लेकर मेन्यू तक ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.

1/7
गौरी खान की टोरी में क्या-क्या मिलता है और उसकी कीमत क्या है, चलिए जानते हैं. गौर करें तो लग्जरी डाइनिंग के लिए टोरी एक दम परफेक्ट है. इसमें एक से बढ़कर एक चीज उपलब्ध है.
गौरी खान की टोरी में क्या-क्या मिलता है और उसकी कीमत क्या है, चलिए जानते हैं. गौर करें तो लग्जरी डाइनिंग के लिए टोरी एक दम परफेक्ट है. इसमें एक से बढ़कर एक चीज उपलब्ध है.
2/7
गौरी खान के रेस्टोरेंट में समर वेजिटेबल सुई और ट्रफल एडामे (पकौड़ेनुमा आइटम) की कीमत 950 रुपये है. वहीं, तोरी वेड ग्योजा सेलेक्शन यानी ट्रेडिशन जापानी मोमो, जिसमें 8 पीस होते हैं उसकी कीमत 1500 रुपये है.
गौरी खान के रेस्टोरेंट में समर वेजिटेबल सुई और ट्रफल एडामे (पकौड़ेनुमा आइटम) की कीमत 950 रुपये है. वहीं, तोरी वेड ग्योजा सेलेक्शन यानी ट्रेडिशन जापानी मोमो, जिसमें 8 पीस होते हैं उसकी कीमत 1500 रुपये है.
3/7
गौरी खान के रेस्टोरेंट में आइस बर्ग से लेकर सशिमि सलाद की कीमत 500 रुपये से 1100 रुपये तक है. इसमें टूना मछली, सेलमन मछली और हमाची होता है.
गौरी खान के रेस्टोरेंट में आइस बर्ग से लेकर सशिमि सलाद की कीमत 500 रुपये से 1100 रुपये तक है. इसमें टूना मछली, सेलमन मछली और हमाची होता है.
4/7
गौरी के रेस्टोरेंट में एनोकी मशरूम टेम्पुरा को 600 रुपये में सर्व किया जाता है. वहीं, सिंगापुर मिर्च के साथ लोटस रूट को 750 रुपये में सर्व किया जाता है.
गौरी के रेस्टोरेंट में एनोकी मशरूम टेम्पुरा को 600 रुपये में सर्व किया जाता है. वहीं, सिंगापुर मिर्च के साथ लोटस रूट को 750 रुपये में सर्व किया जाता है.
5/7
गौरी खान के रेस्टोरेंट में चिकन यकीटोरी 800 रुपये में मिलती है. इसके अलावा एनजी लैंब चोप और मिसो ब्लैक कोड-3800 और 4500 रुपये में मिलेंगे.
गौरी खान के रेस्टोरेंट में चिकन यकीटोरी 800 रुपये में मिलती है. इसके अलावा एनजी लैंब चोप और मिसो ब्लैक कोड-3800 और 4500 रुपये में मिलेंगे.
6/7
सी-फूड शौकीनों के लिए भी गौरी खान के रेस्टोरेंट में ऑप्शन है. नॉर्वेजियन सैल्मन की कीमत 1900 रुपये और श्रिम्प कुशियाकी की कीमत 650 रुपये है.
सी-फूड शौकीनों के लिए भी गौरी खान के रेस्टोरेंट में ऑप्शन है. नॉर्वेजियन सैल्मन की कीमत 1900 रुपये और श्रिम्प कुशियाकी की कीमत 650 रुपये है.
7/7
बता दें गौरी खान का रेस्टोरेंट टोरी कुछ वक्त पहले फेक पनीर को लेकर विवादों में रह चुका है. बाद में उसे महज अफवाह बताया गया था.
बता दें गौरी खान का रेस्टोरेंट टोरी कुछ वक्त पहले फेक पनीर को लेकर विवादों में रह चुका है. बाद में उसे महज अफवाह बताया गया था.
Published at : 30 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Shah Rukh Khan Gauri Khan

Advertisement

