हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का लाजवाब लुक, इन 7 तस्वीरों में खो बैठेंगे दिल

'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का लाजवाब लुक, इन 7 तस्वीरों में खो बैठेंगे दिल

Sanya Malhotra Elegant Look: सान्या मल्होत्रा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Sanya Malhotra Elegant Look: सान्या मल्होत्रा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है.

सान्या मल्होत्रा अपने फैशन सेंस और ग्रेस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उनका एक ट्रेडिशनल लुक काफी ध्यान खींच रहा है, जिसमें उन्होंने सिंपलीसिटी और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया है. उनका यह लुक दर्शकों और फैशन लवर के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.

1/7
सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में हल्के पेस्टल येलो रंग की पोल्का-डॉटेड साड़ी पहनी, जिसमें उनका लुक बेहद एलिगेंट, ग्रेसफुल और क्लासी नजर आ रहा है.
सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में हल्के पेस्टल येलो रंग की पोल्का-डॉटेड साड़ी पहनी, जिसमें उनका लुक बेहद एलिगेंट, ग्रेसफुल और क्लासी नजर आ रहा है.
2/7
सान्या की साड़ी का हल्का और फ्लोई फैब्रिक इसे सॉफ्ट और फेमिनिन बना रहा है, वहीं डीप नेकलाइन और स्पैगेटी स्ट्रैप्स वाला मैचिंग ब्लाउज पूरे लुक में एक मॉडर्न टच ऐड कर रहा है.
सान्या की साड़ी का हल्का और फ्लोई फैब्रिक इसे सॉफ्ट और फेमिनिन बना रहा है, वहीं डीप नेकलाइन और स्पैगेटी स्ट्रैप्स वाला मैचिंग ब्लाउज पूरे लुक में एक मॉडर्न टच ऐड कर रहा है.
3/7
खासतौर पर सान्या का केप-स्टाइल डुपट्टा, जिसे गोल्डन रिंग ब्रूच से शोल्डर पर अटैच किया गया है, इस आउटफिट को यूनिक और फैशनेबल बना रहा है.
खासतौर पर सान्या का केप-स्टाइल डुपट्टा, जिसे गोल्डन रिंग ब्रूच से शोल्डर पर अटैच किया गया है, इस आउटफिट को यूनिक और फैशनेबल बना रहा है.
4/7
सान्या ने मिनिमल मेकअप चुना, हल्का पिंक आईशैडो, न्यूड लिपस्टिक और नैचुरल बेस, जो उनके ग्लोइंग लुक को और हाईलाइट कर रहा है, और सॉफ्ट कर्ल्स वाला लो बन उनके चेहरे को शार्प और सॉफ्ट दोनों तरह का एफ़ेक्ट दे रहा है.
सान्या ने मिनिमल मेकअप चुना, हल्का पिंक आईशैडो, न्यूड लिपस्टिक और नैचुरल बेस, जो उनके ग्लोइंग लुक को और हाईलाइट कर रहा है, और सॉफ्ट कर्ल्स वाला लो बन उनके चेहरे को शार्प और सॉफ्ट दोनों तरह का एफ़ेक्ट दे रहा है.
5/7
सान्या का यह लुक उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस का परफेक्ट एग्जांपल है, जिसे उन्होंने ट्रेडिशनल या पार्टी मौके पर आसानी से कैरी किया.
सान्या का यह लुक उनके कॉन्फिडेंस और ग्रेस का परफेक्ट एग्जांपल है, जिसे उन्होंने ट्रेडिशनल या पार्टी मौके पर आसानी से कैरी किया.
6/7
वर्कफ्रंट पर सान्या अपनी नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में अनन्या के किरदार में नजर आ रही हैं.
वर्कफ्रंट पर सान्या अपनी नई फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में अनन्या के किरदार में नजर आ रही हैं.
7/7
फिल्म को पसंद किया जा रहा है. सान्या की भूमिका और फिल्म के रंग-बिरंगे सेट, गाने और हल्के-फुल्के रोम-कॉम एंटरटेनमेंट को पसंद कर रहे हैं.
फिल्म को पसंद किया जा रहा है. सान्या की भूमिका और फिल्म के रंग-बिरंगे सेट, गाने और हल्के-फुल्के रोम-कॉम एंटरटेनमेंट को पसंद कर रहे हैं.
Published at : 03 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
Dangal Sanya Malhotra Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari

Photo Gallery

