'सनी संस्कार की तुलसी कुमारी' एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा का लाजवाब लुक, इन 7 तस्वीरों में खो बैठेंगे दिल
Sanya Malhotra Elegant Look: सान्या मल्होत्रा 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है.
सान्या मल्होत्रा अपने फैशन सेंस और ग्रेस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उनका एक ट्रेडिशनल लुक काफी ध्यान खींच रहा है, जिसमें उन्होंने सिंपलीसिटी और स्टाइल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया है. उनका यह लुक दर्शकों और फैशन लवर के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.
Published at : 03 Oct 2025 04:34 PM (IST)
