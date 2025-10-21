हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पर सान्या मल्होत्रा का देसी अंदाज हुआ वायरल, देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें

दिवाली पर सान्या मल्होत्रा का देसी अंदाज हुआ वायरल, देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें

Sanya Malhotra Diwali Look: दिवाली के मौके पर सान्या मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह देसी अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Sanya Malhotra Diwali Look: दिवाली के मौके पर सान्या मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह देसी अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस दिवाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपने देसी अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गयीं. एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं. सादगी और एलिगेंस से भरा सान्या का यह लुक फेस्टिव वाइब्स के लिए एकदम परफेक्ट रहा. आइए देखते हैं दिवाली पर सान्या मल्होत्रा का यह स्टाइलिश और ग्रेसफुल अंदाज.

1/7
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. जहां उनका देसी अंदाज साफ झलक रहा है.
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर दिवाली की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं. जहां उनका देसी अंदाज साफ झलक रहा है.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहना है. जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ कैरी किया.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहना है. जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ कैरी किया.
3/7
एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी सुंदर बनाने के लिए बिंदी लगाई और बन बनाया जिसे उन्होंने गजरा लगाकर कंप्लीट किया साथ ही हैवी इयरिंग्स भी कैरी किए.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी सुंदर बनाने के लिए बिंदी लगाई और बन बनाया जिसे उन्होंने गजरा लगाकर कंप्लीट किया साथ ही हैवी इयरिंग्स भी कैरी किए.
4/7
सान्या के मेकअप की बात करें तो उन्होंने उन्होंने सटल मेकअप किया.
सान्या के मेकअप की बात करें तो उन्होंने उन्होंने सटल मेकअप किया.
5/7
एक्ट्रेस की ये तस्वीर सबका ध्यान खींच रही हैं. इस तस्वीर में अपनी मेंहदी दिखाते हुए पोज दे रही हैं. साथ ही में उन्होंने एक बैग कैरी किया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है.
एक्ट्रेस की ये तस्वीर सबका ध्यान खींच रही हैं. इस तस्वीर में अपनी मेंहदी दिखाते हुए पोज दे रही हैं. साथ ही में उन्होंने एक बैग कैरी किया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है.
6/7
सान्या का ये सादगी भरा फेस्टिव लुक बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है.
सान्या का ये सादगी भरा फेस्टिव लुक बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है.
7/7
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जहां फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जहां फैंस जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 21 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Sanya Malhotra Diwali Look Diwali 2025

Photo Gallery

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
