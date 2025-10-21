एक्सप्लोरर
दिवाली पर सान्या मल्होत्रा का देसी अंदाज हुआ वायरल, देखिए उनकी खूबसूरत तस्वीरें
Sanya Malhotra Diwali Look: दिवाली के मौके पर सान्या मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके सबका ध्यान खींच लिया. उनका यह देसी अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस दिवाली बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपने देसी अंदाज से सोशल मीडिया पर छा गयीं. एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जो फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं. सादगी और एलिगेंस से भरा सान्या का यह लुक फेस्टिव वाइब्स के लिए एकदम परफेक्ट रहा. आइए देखते हैं दिवाली पर सान्या मल्होत्रा का यह स्टाइलिश और ग्रेसफुल अंदाज.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Tags :Sanya Malhotra Diwali Look Diwali 2025
बॉलीवुड
7 Photos
कौन है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में दिखीं मानिनि चड्ढा? खूबसूरती से कर देती है सबको कायल
