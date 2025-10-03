हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 59 की उम्र में भी हैंडसम हंक लगते हैं दंबग खान

सलमान खान की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 59 की उम्र में भी हैंडसम हंक लगते हैं दंबग खान

Handsome at 59: सलमान खान की हाल की तस्वीरें दर्शाती हैं कि 59 साल की उम्र में भी वह उतने ही अट्रैक्टिव और फिट दिखते हैं जितने कि उनकी फिल्मों में दिखाई देते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 02:35 PM (IST)
सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. अपने दमदार अभिनय, चार्म और फिटनेस के लिए जाने जाने वाले सलमान आज भी इंडस्ट्री में सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में गिने जाते हैं. हाल ही में उनकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें 59 साल की उम्र में भी उनका हैंडसम और फिट लुक साफ दिख रहा है.

सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें और रील साझा की हैं, जो यह साबित करती हैं कि 59 साल की उम्र में भी वह अपनी फिटनेस और लुक के साथ फैंस का दिल जीतने में सफल हैं.
इन तस्वीरों में सलमान ने एक नया लुक कैरी किया हुए हैं, जो उनकी करंट स्टाइल को दिखा रहा है. उनके बाल हल्के ब्राउन रंग के हैं, जिन्हें पीछे की तरफ सेट किया गया है, और उनकी दाढ़ी ट्रिम की हुई हैं, जो उन्हें एक इंटेंस लुक दे रही हैं.
कई तस्वीरों में, सलमान को कैज़ुअल टी-शर्ट्स में देखा जा सकता है. वह गहरे ग्रीन-ब्राउन और हल्के नीले जैसे रंगों की टी-शर्ट्स पहने हुए हैं, जो उनकी सादगी और डाउन-टू-अर्थ पर्सनालिटी को दिखा रही हैं.
सलमान काली वी-नेक फुल-स्लीव टी-शर्ट में उनका लुक बहुत स्टाइलिश लग रहा है, जो उनकी एक्शन हीरो वाली पर्सनैलिटी को सूट करता है. एक लुक में, वह काले और सफ़ेद बैंडाना-प्रिंटेड टी-शर्ट पहने हुए हैं, जो दिखाता है कि वह ट्रेंडी कैज़ुअल वियर को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं.
सलमान की सबसे खास टी-शर्ट वह है जिसपर लिखा है:
इसके अलावा, सलमान ने एक तस्वीर में वह ऑरेंज टी-शर्ट के ऊपर एक कलरफुल चेक वाली ओवरसाइज़्ड शर्ट पहने हुए हैं. यह थोड़ा कंफर्टेबल वाइब दे रहा है.
कुल मिलाकर, इन सभी लुक्स में, सलमान का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है. हर लुक मे उनका एटिट्यूड टॉप नॉच लग रहा है. सभी फोटो मे वह दंबग अंदाज मे साफ झलक रहे है.
कुछ समय पहले सलमान को उनके बढ़े हुए वजन के लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन नई तस्वीरों और रील ने उनकी मेहनत और डेडिकेशन को साबित कर दिया है. उनकी फिटनेस रूटीन में कड़ी मेहनत शामिल हैं.
59 साल की उम्र में भी सलमान खान ने यह साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश स्टार्स में से एक हैं.
सलमान ही ए.आर. मुरुगदोस्स की फिल्म सिकंदर में आखरी बार नजर आएं, जिसमें रश्मिका मंदाना भी थी. इसके अलावा वह बैटल ऑफ गलवान जैसी बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. साथ ही, आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका कैमियो भी चर्चा में है.
Published at : 03 Oct 2025 02:35 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget