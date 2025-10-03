एक्सप्लोरर
सलमान खान की 10 लेटेस्ट तस्वीरें, 59 की उम्र में भी हैंडसम हंक लगते हैं दंबग खान
Handsome at 59: सलमान खान की हाल की तस्वीरें दर्शाती हैं कि 59 साल की उम्र में भी वह उतने ही अट्रैक्टिव और फिट दिखते हैं जितने कि उनकी फिल्मों में दिखाई देते हैं.
सलमान खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. अपने दमदार अभिनय, चार्म और फिटनेस के लिए जाने जाने वाले सलमान आज भी इंडस्ट्री में सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में गिने जाते हैं. हाल ही में उनकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें 59 साल की उम्र में भी उनका हैंडसम और फिट लुक साफ दिख रहा है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 03 Oct 2025 02:35 PM (IST)
बॉलीवुड
