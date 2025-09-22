हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस बच्ची ने बॉलीवुड में कमा लिया बड़ा नाम, सुहाना-खुशी जैसे स्टारकिड्स भी इनके सामने फेल, पहचाना?

इस बच्ची ने बॉलीवुड में कमा लिया बड़ा नाम, सुहाना-खुशी जैसे स्टारकिड्स भी इनके सामने फेल, पहचाना?

Guess Who: तस्वीर में नजर आ रही ये वो बच्ची है. जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया. आज लाखों लोग इनके दीवाने हैं. क्या आपने पहचाना?

By : सखी चौधरी  | Updated at : 22 Sep 2025 06:37 PM (IST)
Guess Who: तस्वीर में नजर आ रही ये वो बच्ची है. जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही बॉलीवुड में तहलका मचा दिया. आज लाखों लोग इनके दीवाने हैं. क्या आपने पहचाना?

बॉलीवुड में कई ऐसी स्टारकिड्स हैं जिनका नाम अब पॉपुलर हीरोइन्स की लिस्ट में शुमार हो चुका है. हालांकि इनमें से कुछ को सफलता के लिए काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा. लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं. वो कोई स्टारकिड नहीं हैं, लेकिन जब वो बतौर हीरोइन बड़े पर्दे पर आई तो उनकी खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग ने लोगों को पलभर में दीवाना बना दिया. ये एक्ट्रेस पहली ही फिल्म से फैंस के दिलों पर छा गई और स्टारडम के मामले में सुहाना खान और खुशी कपूर को भी मात दे दी. क्या आपने इस बच्ची को पहचाना?

1/7
दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि फिल्म ‘सैयारा’ से बतौर हीरोइन डेब्यू करने वाली अनीत पड्डा है. जिनकी एक्टिंग, खूबसूरत और मासूमियत के अब लाखों लोग दीवाने हैं.
दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि फिल्म 'सैयारा' से बतौर हीरोइन डेब्यू करने वाली अनीत पड्डा है. जिनकी एक्टिंग, खूबसूरत और मासूमियत के अब लाखों लोग दीवाने हैं.
2/7
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि अनीत पड्डा ने अपना फिल्मी सफर फिल्म ‘सलाम वेंकी’ से शुरू किया था. जिसमें वो छोटे से रोल में नजर आई थी.
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि अनीत पड्डा ने अपना फिल्मी सफर फिल्म 'सलाम वेंकी' से शुरू किया था. जिसमें वो छोटे से रोल में नजर आई थी.
3/7
फिर एक्ट्रेस को ‘सैयारा’ में मेन लीड निभाने का मौका मिला. फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे ने डेब्यू किया.
फिर एक्ट्रेस को 'सैयारा' में मेन लीड निभाने का मौका मिला. फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे के कजिन अहान पांडे ने डेब्यू किया.
4/7
जैसे ही अनीत और अहान की ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. लोगों ने इसपर बेशुमार प्यार लुटाया. कई हफ्तों तक फिल्म के शोज हाउसफुल रहे.
जैसे ही अनीत और अहान की ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. लोगों ने इसपर बेशुमार प्यार लुटाया. कई हफ्तों तक फिल्म के शोज हाउसफुल रहे.
5/7
अनीत को उनकी पहली ही फिल्म से वो स्टारडम मिला. जिसके आगे सुहाना खान और खुशी कपूर जैसी स्टारकिड्स का भी फेम फीका पड़ गया.
अनीत को उनकी पहली ही फिल्म से वो स्टारडम मिला. जिसके आगे सुहाना खान और खुशी कपूर जैसी स्टारकिड्स का भी फेम फीका पड़ गया.
6/7
अनीत अब सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है. जहां उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 3 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
अनीत अब सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है. जहां उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 3 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
7/7
बता दें कि अनीत पड्डा की पहली फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही. इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से पैसे बटोरे थे.
बता दें कि अनीत पड्डा की पहली फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही. इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से पैसे बटोरे थे.
Published at : 22 Sep 2025 06:37 PM (IST)
Bollywood Saiyaara Aneet Padda

Embed widget