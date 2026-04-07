बीमारी के बाद काम पर लौटीं सबा आजाद, ब्लू बॉडी हगिंग गाउन में ढाया कहर, ऋतिक रोशन ने भी की तारीफ

उन्होंने पोस्ट कर लिखा था, 'मेरी जिंदगी के सबसे खराब 14 दिन. साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस, ये कितना खराब है. मैं हमेशा घर का खाना खाती हूं, खुद का पानी साथ रखती हूं उसके बाद भी ये पेट का इन्फेक्शन हो गया.'