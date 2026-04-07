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बीमारी के बाद काम पर लौटीं सबा आजाद, ब्लू बॉडी हगिंग गाउन में ढाया कहर, ऋतिक रोशन ने भी की तारीफ
सबा आजाद को साइक्लोस्पोरा कैटेनेन्सिस नाम का इंफेक्शन हो गय था. उन्होंने हॉस्पिटल से फोटो शेयर की थी. अब वो ठीक होकर काम पर वापस लौट आई हैं.
एक्टर ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद हाल ही में बीमार हो गई थीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर हॉस्पिटल के बिस्तर से फोटो शेयर करके अपनी बीमारी के बारे में बताया था.
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Published at : 07 Apr 2026 10:45 PM (IST)
Tags :Saba Azad HRITHIK ROSHAN
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