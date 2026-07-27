#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट

यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट

UP News In Hindi: आगरा में सीएम योगी ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की. अब 1.28 लाख शिक्षकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज और 3 करोड़ तक का बीमा कवर मिलेगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 27 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के खंदारी कैंपस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना' का शुभारंभ किया. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच मिल गया है.

इस योजना के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार सीधे लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रोकने की अपील, छात्रों ने DM को सौंपा ज्ञापन

हर परिवार को मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को लिस्टेड सरकारी एवं निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा. योजना का लाभ कार्ड जारी होने के पहले दिन से ही प्राप्त किया जा सकेगा. भर्ती से लेकर दवाइयों, ऑपरेशन और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.

इस योजना का संचालन साचीज (SACHIS) के जरिए किया जाएगा साथ ही आयुष्मान भारत योजना की दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 1900 से अधिक बीमारियों का इलाज शामिल है, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, न्यूरो सर्जरी और अन्य गंभीर उपचार भी शामिल हैं.

पीएनबी के साथ एमओयू, मिलेगा करोड़ों का बीमा कवर

कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 1.50 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 12 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस व 60 हजार तक का अस्पताल नकद लाभ भी मिलेगा. यह सुविधा शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

लाभार्थी बोले- अब इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा

योजना का लाभ पाने वाले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया. लाभार्थी शिक्षक डॉ. मुकेश चंद ने कहा कि अब गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए कर्ज लेने की चिंता खत्म हो जाएगी. डॉ. राजनाथ ने इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जैसा बताया. वहीं धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि दुर्घटना बीमा और टर्म लाइफ इंश्योरेंस से परिवारों को बड़ी सुरक्षा मिली है.

डॉ. रविकांत पाठक के अनुसार कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिलने से शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. डॉ. मोनिका अस्थाना ने कहा कि महिलाओं और उनके परिवारों के लिए यह योजना मानसिक राहत देने वाली है. वहीं अनुपम सक्सेना ने इसे शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.

शिक्षकों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का मानना है कि यह योजना केवल स्वास्थ्य सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी. कैशलेस इलाज और बीमा कवर जैसी सुविधाएं उन्हें भविष्य की चिंताओं से मुक्त कर बेहतर ढंग से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी. प्रदेश सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों का सम्मान और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहेगा.

कारगिल विजय दिवस पर धामी सरकार का बड़ा ऐलान, परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलेंगे 2 करोड़

Published at : 27 Jul 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में औवैसी से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव? साफ कर दी तस्वीर
यूपी में औवैसी से गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव? साफ कर दी तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?
UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा के चलते बदले गए रास्ते, एडवाइजरी जारी
मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा के चलते बदले गए रास्ते, एडवाइजरी जारी
Advertisement

वीडियोज

Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
झारखंड
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
राहुल गांधी को LoP से हटाने की कोशिश में BJP? आएगा प्रस्ताव!
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: क्या पार्टी करने के लिए लिया गया था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
Dharmendra Pradhan Resigns: क्या पार्टी करने के लिए लिया गया था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा?
ABP NEWS
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
Viral Video: लूटने आए थे सोना... CCTV में कैद हुआ कॉमेडी सर्कस!
ABP NEWS
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
Video Viral: Manoj Tiwari ने Gen Z के साथ शेयर की फोटो, सोशल मीडिया पर मचा धमाल!
Embed widget