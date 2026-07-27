'धमाल 4' ने फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दी मात, जानें- 17 दिनों की कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धमाल 4' ने फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दी मात, ये रिकॉर्ड भी बनाया, जानें- टोटल कलेक्शन

'धमाल 4' ने फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दी मात, ये रिकॉर्ड भी बनाया, जानें- टोटल कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 17: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने कमाल ही कर दिया. इस फिल्म ने कमाई में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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'धमाल 4' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है.यहां तक कि ये एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म नई रिलीज थलपति विजय की जन नायकन और हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी के आगे भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. अपने तीसरे वीकेंड पर भी इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर तबाही मचा दी और कमाई में कमाल की तेजी दिखाई. इसी के साथ ये अब अजय देवगन की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और इसने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपन नाम कर लिया है. चलिए यहां फिल्म के 17वें दिन की कमाई जानते हैं.

'धमाल 4' ने अपने तीसरे वीकेंड में कितनी कमाई की?
बता दें कि अजय देवगन की 'धमाल 4' ने  रिलीज के 17 दिनों में सॉलिड कमाई कर डाली है.

  • कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक इसने पहले हफ्ते में भारत में 99.09 करोड़ कमाए.
  • फिर दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 44.24 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं तीसरे शुक्रवार यानी 15वें दिन फिल्म ने 2.29 करोड़ कमाए थे.
  • सरे शनिवार फिल्म ने बाजी पलटी और कमाई में तेजी दिखाते हुए 4.79 करोड़ बटोर लिए.
  •  इसके बाद तीसरे संडे यानी 17वें दिन 'धमाल 4' ने 40% के उछाल के साथ 6.72 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है.
  • भारत में अब फिल्म का 17 दिनों का कुल बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 157.13 करोड़ नेट तक पहुंच गया है, जबकि टैक्स मिलाकर, कुल कमाई 185.41 करोड़ हो गई है.


धमाल 4' ने फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को दी मात, ये रिकॉर्ड भी बनाया, जानें- टोटल कलेक्शन

ये भी पढ़ें:-'असम को हमारी जरूरत है’, भूमि सहित तमाम सेलेब्स ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील

'धमाल 4' ने फ्रैंचाइजी की तीनों फिल्मों की दी मात
17 दिनों में धमाल 4 ने अपनी इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी की तीनों फिल्मों को मात दे दी है. यहां तक कि इसने टोटल धमाल के 154.30 करोड़ की नेट कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. इसी के साथ ये फ्रैंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल फ्रेंचाइजी का कलेक्शन (नेट कमाई)

धमाल फ्रेंचाइजी  बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक) 
धमाल 4 157.13 करोड़ (17 दिनों का कलेक्शन) 
टोटल धमाल 154.30 करोड़
डबल धमाल 45.05 करोड़
धमाल 32.51 करोड़

बनी अजय देवगन की छठी सबसे बड़ी फिल्म
वहीं ये फिल्म अजय देवगन की भारत में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है. टोटल धमाल के 154.30 करोड़ के लाफटाइम कलेक्शन के साथ शैतान के 154.30 करोड़ कमा मात दी है. अब इसका अलगा टारगेट रेड 2 के 179.30 करोड़ को पीछे छोड़ना है. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म इस मील के पत्थर को कब पार कर पाती है. ऐसा करते ही ये अजय की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर जाएगी.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

Published at : 27 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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