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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBatwara 1947 Trailer: 'हर मां को समर्पित करता हूं', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर रिलीज का ऐलान

Batwara 1947 Trailer: 'हर मां को समर्पित करता हूं', सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर रिलीज का ऐलान

Batwara 1947 Trailer Announcement: सनी देओल ने अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर को मां को समर्पित किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के ट्रेलर रिलीज का ऐलान किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jul 2026 03:07 PM (IST)
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Batwara 1947 Trailer: सनी देओल इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर की ये फिल्म 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. ऐसे में अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज का ऐलान कर दिया गया है. ये अनाउंसमेंट खुद सनी देओल ने किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मां के साथ फोटो शेयर कर करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर की है और फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट रिवील की है.

सनी देओल ने मां को समर्पित किया 'बंटवारा 1947' का ट्रेलर

सनी देओल ने अपनी पोस्ट शेयर करने के साथ ही 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर की रिलीज डेट तो रिवील की ही साथ ही उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को मां को समर्पित किया. उन्होंने केवल मां ही नहीं बल्कि देश भर की मां को इस फिल्म के ट्रेलर को समर्पित कर दिया. एक्टर ने मां के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी मां ही मेरा रब हैं. मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत. बंटवारा 1947 में अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं.'

 
 
 
 
 
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इसके साथ ही सनी देओल ने पोस्ट के आखिरी में 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर रिलीज का भी ऐलान किया और जानकारी दी कि इस फिल्म का ट्रेलर कल यानी कि 28 जुलाई को रिलीज किया जाएगा. उनके इस ऐलान के बाद फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. वो इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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क्या है 'बंटवारा 1947' की कहानी?

अगर फिल्म 'बंटवारा 1947' की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बुनी गई जबरदस्त कहानी को दिखाया जाएगा. ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. इसकी कहानी को लाहौर पर बुना गया है, जिसमें विभाजन का असर और मानवता के संबंधों की कहानी देखने के लिए मिलती है. 

वहीं, अगर 'बंटवारा 1947' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके जरिए सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी लंबे समय के बाद स्क्रीन पर वापसी कर रही है. फिल्म में शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं.

'बंटवारा 1947' को मिला 'A' सर्टिफिकेट

इसके अलावा सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को A सर्टिफिकेट भी मिल चुका है. सेंसर बोर्ड की ओर से इस पर एक भी कट नहीं लगाए गए हैं. इस पर एक्टर ने खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'हमें बेहद खुशी है कि CBFC (सेंसर बोर्ड) ने बंटवारा 1947 को बिना एक भी कट लगाए 'A' सर्टिफिकेट दिया है'. इस फिल्म की खास बात यह है कि करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी फिर से साथ आ रही है.

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सनी देओल की पिछली रिलीज

बहरहाल, सन देओल पिछली रिलीज फिल्मों के बारे में बात की जाए तो आखिरी बार एक्टर को 'इक्का' में देखा गया, जो कि एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसमें उनके साथ एक्टर अक्षय खन्ना लीड रोल में थे. फिल्म में दीया मिर्जा भी थीं. 'दामिनी' के बाद एक्टर लंबे समय के बाद इस फिल्म के जरिए कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 27 Jul 2026 02:40 PM (IST)
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Sunny Deol Batwara 1947
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