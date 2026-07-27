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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'

AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'

Congress MP Tariq Anwar News: कांग्रेस नेता तारीक अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए. छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, वह बहुत अभद्र है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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बिहार के सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से एके-47 से की गई फायरिंग के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई? हमारे गृह मंत्री को ये जानकारी न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है.

तारिक अनवर से कहा गया कि सीवान के एसपी ने कहा है कि कार्रवाई की गई है. इस पर उन्होंने कहा, "ठीक है घटना हो गई… अब आप कार्रवाई करते रहिए… लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की?" 

सरकार को माफी मांगनी चाहिए: तारिक अनवर

कांग्रेस नेता तारीक अनवर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है और राहुल गांधी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए. छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, वह बहुत अभद्र है. लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है... यह बहुत दुखद है कि डबल इंजन की सरकार छात्रों का दमन करने पर लगी हुई है..." 

उन्होंने यह भी कहा कि अगर छात्रों के आक्रोश को कम करना है तो बताना पड़ेगा कि सरकार ने उस गलती को महसूस किया है.

यह भी पढ़ें- बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP की दो टूक, 'भरोसे को…'

राजेश राम ने बीजेपी पर किया हमला

दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश राम ने भी एके-47 से फायरिंग को लेकर सरकार पर हमला किया है. राजेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवा विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा सिस्टम छात्रों की जान लेने पर तुला है.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "खबर बिहार से है, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान BJP सरकार ने AK-47 से स्टूडेंट्स पर गोलियां चलवाईं. सवाल है- मोदी सरकार के उस वादे का क्या हुआ, जिसमें कहा गया था कि किसी छात्र पर केस दर्ज नहीं होगा और दर्ज केस भी वापस लिए जाएंगे? यानी पैटर्न वही- दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47… नरेंद्र मोदी फिर से छात्रों को धोखा दे रहे हैं, अपने वादे से मुकर रहे हैं, जबकि उन्हें बर्बरता के लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए."

यह भी पढ़ें- CJP की सरकार से डील फेल! RJD-कांग्रेस भड़की, 'जेपी नड्डा जी ने…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Jul 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Congress Tariq Anwar BIHAR NEWS
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