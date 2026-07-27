AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'

बिहार के सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से एके-47 से की गई फायरिंग के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया है. कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि पुलिस इतनी बेलगाम कैसे हो गई? हमारे गृह मंत्री को ये जानकारी न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है.

तारिक अनवर से कहा गया कि सीवान के एसपी ने कहा है कि कार्रवाई की गई है. इस पर उन्होंने कहा, "ठीक है घटना हो गई… अब आप कार्रवाई करते रहिए… लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की?"

Delhi: Congress MP Tariq Anwar says, "This is precisely what we fail to understand. The police have become so unaccountable, and it is impossible that our Home Minister is unaware of this...'' pic.twitter.com/Ba1xeyLDlE — IANS (@ians_india) July 27, 2026

सरकार को माफी मांगनी चाहिए: तारिक अनवर

कांग्रेस नेता तारीक अनवर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है और राहुल गांधी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को माफी मांगनी चाहिए. छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, वह बहुत अभद्र है. लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है... यह बहुत दुखद है कि डबल इंजन की सरकार छात्रों का दमन करने पर लगी हुई है..."

उन्होंने यह भी कहा कि अगर छात्रों के आक्रोश को कम करना है तो बताना पड़ेगा कि सरकार ने उस गलती को महसूस किया है.

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राजेश राम ने बीजेपी पर किया हमला

दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश राम ने भी एके-47 से फायरिंग को लेकर सरकार पर हमला किया है. राजेश राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवा विरोधी बताया है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा सिस्टम छात्रों की जान लेने पर तुला है.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "खबर बिहार से है, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान BJP सरकार ने AK-47 से स्टूडेंट्स पर गोलियां चलवाईं. सवाल है- मोदी सरकार के उस वादे का क्या हुआ, जिसमें कहा गया था कि किसी छात्र पर केस दर्ज नहीं होगा और दर्ज केस भी वापस लिए जाएंगे? यानी पैटर्न वही- दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47… नरेंद्र मोदी फिर से छात्रों को धोखा दे रहे हैं, अपने वादे से मुकर रहे हैं, जबकि उन्हें बर्बरता के लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए."

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