'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अब वनडे टीम में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर का मानना है कि चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वैभव को जल्द ही भारतीय वनडे टीम में मौका देना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 151 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने दो शानदार अर्धशतक जड़े और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपने नाम किया. उनके इस प्रदर्शन ने क्रिकेट विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया है.

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें वैभव

फारुख इंजीनियर का मानना है कि मौजूदा समय में भारत के लिए आदर्श ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी हो सकती है. उनके अनुसार शुभमन गिल को नंबर-4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि विराट कोहली नंबर-3 पर खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज की ओपनिंग जोड़ी विपक्षी टीम पर ज्यादा दबाव बनाती है. वैभव जैसे आक्रामक बल्लेबाज नई गेंद का बेहतर फायदा उठा सकते हैं और शुरुआती ओवरों में बड़े गैप ढूंढकर तेजी से रन बना सकते हैं.

वनडे में भी मिलना चाहिए मौका

फारुख इंजीनियर का कहना है कि टी20 और वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी की बुनियादी तकनीक ज्यादा अलग नहीं होती. उनके मुताबिक अगर कोई बल्लेबाज लगातार रन बना रहा है और आत्मविश्वास से भरा है, तो उसे वनडे क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैभव टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं और इससे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को पारी संभालने का पर्याप्त समय मिलेगा. उनके अनुसार वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर कई मैच जिता सकते हैं.

‘ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी की स्वाभाविक बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की. उनका मानना है कि युवा बल्लेबाज को जरूरत से ज्यादा तकनीकी बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वैभव में असाधारण प्रतिभा है और वह अपनी आक्रामक शैली से किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं.

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इंजीनियर ने उनकी तुलना महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स की स्वाभाविक बल्लेबाजी शैली से करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में भारतीय टीम के लिए बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं. 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता वैभव सूर्यवंशी को जल्द वनडे टीम में मौका देते हैं या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ता है.

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