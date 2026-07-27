#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग

'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग

पूर्व भारतीय विकेटकीपर फारुख इंजीनियर ने अजीत अगरकर से वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम में शामिल करने की मांग की. उन्होंने रोहित शर्मा के साथ वैभव से ओपनिंग कराने की भी सलाह दी.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अब वनडे टीम में शामिल करने की मांग तेज हो गई है. पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज फारुख इंजीनियर का मानना है कि चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वैभव को जल्द ही भारतीय वनडे टीम में मौका देना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 151 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने दो शानदार अर्धशतक जड़े और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अपने नाम किया. उनके इस प्रदर्शन ने क्रिकेट विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया है.

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करें वैभव

फारुख इंजीनियर का मानना है कि मौजूदा समय में भारत के लिए आदर्श ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी हो सकती है. उनके अनुसार शुभमन गिल को नंबर-4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि विराट कोहली नंबर-3 पर खेल सकते हैं. उन्होंने कहा कि बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज की ओपनिंग जोड़ी विपक्षी टीम पर ज्यादा दबाव बनाती है. वैभव जैसे आक्रामक बल्लेबाज नई गेंद का बेहतर फायदा उठा सकते हैं और शुरुआती ओवरों में बड़े गैप ढूंढकर तेजी से रन बना सकते हैं.

वनडे में भी मिलना चाहिए मौका

फारुख इंजीनियर का कहना है कि टी20 और वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी की बुनियादी तकनीक ज्यादा अलग नहीं होती. उनके मुताबिक अगर कोई बल्लेबाज लगातार रन बना रहा है और आत्मविश्वास से भरा है, तो उसे वनडे क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैभव टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं और इससे मध्यक्रम के बल्लेबाजों को पारी संभालने का पर्याप्त समय मिलेगा. उनके अनुसार वैभव ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर कई मैच जिता सकते हैं.

‘ज्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने वैभव सूर्यवंशी की स्वाभाविक बल्लेबाजी की भी जमकर तारीफ की. उनका मानना है कि युवा बल्लेबाज को जरूरत से ज्यादा तकनीकी बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वैभव में असाधारण प्रतिभा है और वह अपनी आक्रामक शैली से किसी भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें- ‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज

इंजीनियर ने उनकी तुलना महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स की स्वाभाविक बल्लेबाजी शैली से करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे भविष्य में भारतीय टीम के लिए बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं. 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता वैभव सूर्यवंशी को जल्द वनडे टीम में मौका देते हैं या उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें- भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma Vaibhav Sooryavanshi Oneday World Cup 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
स्पोर्ट्स
IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट
भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट
स्पोर्ट्स
Exclusive: 'वैभव सूर्यवंशी को युवराज सिंह से लेनी चाहिए ट्रेनिंग', योगराज सिंह ने बताया पूरा प्लान
'वैभव सूर्यवंशी को युवराज सिंह से लेनी चाहिए ट्रेनिंग', योगराज सिंह ने बताया पूरा प्लान
स्पोर्ट्स
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
Advertisement

वीडियोज

Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
दिल्ली NCR
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget