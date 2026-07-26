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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरविंद त्रिवेदी से सैफ अली खान तक, यश से पहले जानिए अब तक किन-किन सितारों ने निभाया रावण का किरदार

अरविंद त्रिवेदी से सैफ अली खान तक, यश से पहले जानिए अब तक किन-किन सितारों ने निभाया रावण का किरदार

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि यश से पहले किन-किन कलाकारों ने पर्दे पर लंकेश का किरदार निभाकर अपनी दमदार छाप छोड़ी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Jul 2026 11:26 AM (IST)
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि यश से पहले किन-किन कलाकारों ने पर्दे पर लंकेश का किरदार निभाकर अपनी दमदार छाप छोड़ी है.

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में साउथ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. उन्हें लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यश से पहले अब तक किन-किन एक्टर्स ने पर्दे पर रावण का किरदार निभाया और अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया.

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रामानंद सागर की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था. उनके दमदार अभिनय की वजह से आज भी जब रावण का जिक्र होता है, तो सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी का चेहरा ही याद आता है.
रामानंद सागर की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था. उनके दमदार अभिनय की वजह से आज भी जब रावण का जिक्र होता है, तो सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी का चेहरा ही याद आता है.
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फिल्म आदिपुरुष में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. इस फिल्म में प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आए थे.
फिल्म आदिपुरुष में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था. इस फिल्म में प्रभास भगवान राम के किरदार में नजर आए थे.
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साल 2008 में आनंद सागर के निर्देशन में आए टीवी शो 'रामायण' में अखिलेंद्र मिश्रा ने रावण का दमदार किरदार निभाया था.
साल 2008 में आनंद सागर के निर्देशन में आए टीवी शो 'रामायण' में अखिलेंद्र मिश्रा ने रावण का दमदार किरदार निभाया था.
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टीवी शो विघ्नहर्ता गणेश में एक्टर पारस छाबड़ा रावण का किरदार निभा चुके हैं.
टीवी शो विघ्नहर्ता गणेश में एक्टर पारस छाबड़ा रावण का किरदार निभा चुके हैं.
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साल 2019 में आए शो 'राम सिया के लव कुश' में एक्टर शालीन भनोट ने भी रावण का किरदार निभाया था.
साल 2019 में आए शो 'राम सिया के लव कुश' में एक्टर शालीन भनोट ने भी रावण का किरदार निभाया था.
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एक्टर निकितिन धीर टीवी शो 'श्रीमद् रामायण' में 'रावण' का किरदार में नजर आए थे.
एक्टर निकितिन धीर टीवी शो 'श्रीमद् रामायण' में 'रावण' का किरदार में नजर आए थे.
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साउथ सुपरस्टार यश की बात करें तो वो अब फिल्म रामायण में रावण का रोल प्ले करने दिखेंगे. फिल्म से अभी उनका फर्स्ट लुक जारी नहीं किया गया है.
साउथ सुपरस्टार यश की बात करें तो वो अब फिल्म रामायण में रावण का रोल प्ले करने दिखेंगे. फिल्म से अभी उनका फर्स्ट लुक जारी नहीं किया गया है.
Published at : 26 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Yash Arvind Trivedi :Ramayana

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