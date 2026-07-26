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अरविंद त्रिवेदी से सैफ अली खान तक, यश से पहले जानिए अब तक किन-किन सितारों ने निभाया रावण का किरदार
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि यश से पहले किन-किन कलाकारों ने पर्दे पर लंकेश का किरदार निभाकर अपनी दमदार छाप छोड़ी है.
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में साउथ सुपरस्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. उन्हें लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यश से पहले अब तक किन-किन एक्टर्स ने पर्दे पर रावण का किरदार निभाया और अपने अभिनय से इस किरदार को यादगार बनाया.
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Published at : 26 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :Yash Arvind Trivedi :Ramayana
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