अरविंद त्रिवेदी से सैफ अली खान तक, यश से पहले जानिए अब तक किन-किन सितारों ने निभाया रावण का किरदार

रामानंद सागर की 'रामायण' में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था. उनके दमदार अभिनय की वजह से आज भी जब रावण का जिक्र होता है, तो सबसे पहले अरविंद त्रिवेदी का चेहरा ही याद आता है.