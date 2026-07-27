इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी 11 फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

'खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

OTT Release This Week 27 July To 2nd August: इस हफ्ते ओटीटी पर धांसू एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 11फिल्में-सीरीज रिलीज हो रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jul 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज का बवंडर आने वाला है दो आपको पूरे वीक एंटरटेनमेंट की फुल डोज देंगी. दिलचस्प बात है कि इस वीक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही सभी फिलमें और सीरीज अलग-अलग जॉनर की हैं. तो चलिए यहां 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच रिलीज हो रही ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

द लीजेंड ऑफ कर्ण
महाभारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक पर आधारित, यह आने वाली एनिमेटेड सीरीज़ कर्ण के एक साधारण गाँव की वर्कशॉप से ​​हस्तिनापुर के शाही दरबार तक के सफ़र को दिखाती है. इसके एपिसोड 31 जुलाई से स्ट्रीम होंगे.

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15
रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले स्टंट रियलिटी शो का 15वां सीज़न 1 अगस्त को शुरू होने के लिए तैयार है, इस बार गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, करण वाही, ओरी, फरहाना भट्ट और कई अन्य लोग कंटेस्टेंट के तौर पर खतरों से खेलते नजर आएंगे. इसे जियो हॉस्टार पर देख सकेंगे.

भोजपुरी बवाल
ये शो भोजपुरी एंटरटेनमेंट की बड़ी हस्तियों जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव को एक साथ लाता है. इसे भारत का पहला "सेलिब्रिटी फॉलो" रियलिटी फॉर्मेट बताया जा रहा है. इसके एपिसोड 2 अगस्त से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होंगे.

हार्ट बीट सीजन 3
प्यार और दोस्ती पर आधारित तमिल मेडिकल ड्रामा का नया सीज़न 30 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा. दीपा बालू और कार्तिक कुमार स्टारर इस शो का हिंदी डब वर्जन भी दर्शकों के लिए अवेलेबल होगा. इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

नूरु स्वामी
विजय एंटनी और स्वासिका तमिल फ़ैमिली ड्रामा 'नूरु स्वामी' में लीड रोल में हैं., बॉक्स ऑफ़िस पर इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था और अब यह 31 जुलाई से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है, इसे जी5 पर देख सकेंगे.


खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

चिन्ना चिन्ना आसाई
मधु और इंद्रांस तमिल-मलयालम फिल्म चिन्ना चिन्ना आसाई में लीड रोल में हैं. इसे 28 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे. इसका डब हिंदी वर्जन भी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा.


खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

बालन द बॉय
यह हिट मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 31 जुलाई को स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज़ होने को तैयार है. फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट अधिशेषन के.आर., मुहम्मद जिनन, फरजाना पलाथिंगल, जीन पॉल लाल, गिरीश ए.डी. और बीना एंटनी ने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. टोविनो थॉमस एक लंबे कैमियो रोल में नज़र आएंगे. इसे जी5 पर देख सकेंगे.


खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड
इस तेलुगु कोर्टरूम ड्रामा सीरीज में परशुराम, मुकुल देव और श्रीकांत मेका मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी लापता बेटी के लिए न्याय पाने की कोशिश में गुजर जाता है, जबकि परशुराम अदालत में यह लड़ाई लड़ते हैं, इसके एपिसोड 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम होना शुरू होंगे.

ये भी पढ़ें:-'असम को हमारी जरूरत है’, भूमि सहित तमाम सेलेब्स ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील

'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर'
ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है जो गोथम में 'डार्क नाइट' के कारनामों को दिखाती है, जहां नए विलेन उसके शहर के लिए खतरा बन जाते हैं. इसके एपिसोड 31 जुलाई से स्ट्रीम होंगे.

द डेविल वेयर्स प्राडा 2
मशहूर हॉलीवुड ड्रामा 'द डेविल वेयर्स प्राडा' के सीक्वल में ऐनी हैथवे, मेरिल स्ट्रीप और एमिली ब्लंट मुख्य भूमिकाओं में हैं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही थी. वहीं अब ये 29 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.


खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल

रैथ
ये पुर्तगाली सीरीज़ एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अधमरी हालत में मिलता है और उसे एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच बचाता है. उसे अपनी पहचान याद नहीं रहती, इसलिए उसे 'मार्सेलो' नाम दिया जाता है और उसे एमएमए की दुनिया में एक नया मकसद मिलता है. एक्शन से भरपूर यह शो 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगा.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

Published at : 27 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Khatron Ke Khiladi Season 15 Bhojpuri Bawaal The Legend Of Karna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'खतरों के खिलाड़ी 15' से 'भोजपुरी बवाल' तक, इस हफ्ते OTT पर ये 11 फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल
इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी 11 फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट
ओटीटी
'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट, सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर हुए बेघर, हर्षद-योगेश ने बदला खेल
'लॉक अप 2' में बड़ा ट्विस्ट, सूफी मोतीवाला और धीरज धूपर हुए बेघर, हर्षद-योगेश ने बदला खेल
ओटीटी
OTT पर कब और कहां रिलीज होगी आलिया भट्ट की 'अल्फा'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी आलिया भट्ट की 'अल्फा'? जानें- डिटेल्स
ओटीटी
'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है', 'अलायंस' में हुई हाथापाई, कुशल टंडन पर बरसे निखिल चिनप्पा
'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है', 'अलायंस' में हुई हाथापाई, कुशल टंडन पर बरसे निखिल चिनप्पा
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
दिल्ली NCR
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget