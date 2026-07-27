इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होंगी 11 फिल्में-सीरीज, चेक कर लें पूरी लिस्ट

इस हफ्ते ओटीटी पर नई फिल्मों और सीरीज का बवंडर आने वाला है दो आपको पूरे वीक एंटरटेनमेंट की फुल डोज देंगी. दिलचस्प बात है कि इस वीक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही सभी फिलमें और सीरीज अलग-अलग जॉनर की हैं. तो चलिए यहां 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच रिलीज हो रही ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

द लीजेंड ऑफ कर्ण

महाभारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक पर आधारित, यह आने वाली एनिमेटेड सीरीज़ कर्ण के एक साधारण गाँव की वर्कशॉप से ​​हस्तिनापुर के शाही दरबार तक के सफ़र को दिखाती है. इसके एपिसोड 31 जुलाई से स्ट्रीम होंगे.

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15

रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले स्टंट रियलिटी शो का 15वां सीज़न 1 अगस्त को शुरू होने के लिए तैयार है, इस बार गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, करण वाही, ओरी, फरहाना भट्ट और कई अन्य लोग कंटेस्टेंट के तौर पर खतरों से खेलते नजर आएंगे. इसे जियो हॉस्टार पर देख सकेंगे.

भोजपुरी बवाल

ये शो भोजपुरी एंटरटेनमेंट की बड़ी हस्तियों जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव को एक साथ लाता है. इसे भारत का पहला "सेलिब्रिटी फॉलो" रियलिटी फॉर्मेट बताया जा रहा है. इसके एपिसोड 2 अगस्त से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होंगे.

हार्ट बीट सीजन 3

प्यार और दोस्ती पर आधारित तमिल मेडिकल ड्रामा का नया सीज़न 30 जुलाई से स्ट्रीम होना शुरू होगा. दीपा बालू और कार्तिक कुमार स्टारर इस शो का हिंदी डब वर्जन भी दर्शकों के लिए अवेलेबल होगा. इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे.

नूरु स्वामी

विजय एंटनी और स्वासिका तमिल फ़ैमिली ड्रामा 'नूरु स्वामी' में लीड रोल में हैं., बॉक्स ऑफ़िस पर इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था और अब यह 31 जुलाई से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है, इसे जी5 पर देख सकेंगे.





चिन्ना चिन्ना आसाई

मधु और इंद्रांस तमिल-मलयालम फिल्म चिन्ना चिन्ना आसाई में लीड रोल में हैं. इसे 28 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकेंगे. इसका डब हिंदी वर्जन भी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा.





बालन द बॉय

यह हिट मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 31 जुलाई को स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज़ होने को तैयार है. फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट अधिशेषन के.आर., मुहम्मद जिनन, फरजाना पलाथिंगल, जीन पॉल लाल, गिरीश ए.डी. और बीना एंटनी ने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं. टोविनो थॉमस एक लंबे कैमियो रोल में नज़र आएंगे. इसे जी5 पर देख सकेंगे.





ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड

इस तेलुगु कोर्टरूम ड्रामा सीरीज में परशुराम, मुकुल देव और श्रीकांत मेका मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी लापता बेटी के लिए न्याय पाने की कोशिश में गुजर जाता है, जबकि परशुराम अदालत में यह लड़ाई लड़ते हैं, इसके एपिसोड 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम होना शुरू होंगे.

ये भी पढ़ें:-'असम को हमारी जरूरत है’, भूमि सहित तमाम सेलेब्स ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपील

'बैटमैन: केप्ड क्रूसेडर'

ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है जो गोथम में 'डार्क नाइट' के कारनामों को दिखाती है, जहां नए विलेन उसके शहर के लिए खतरा बन जाते हैं. इसके एपिसोड 31 जुलाई से स्ट्रीम होंगे.

द डेविल वेयर्स प्राडा 2

मशहूर हॉलीवुड ड्रामा 'द डेविल वेयर्स प्राडा' के सीक्वल में ऐनी हैथवे, मेरिल स्ट्रीप और एमिली ब्लंट मुख्य भूमिकाओं में हैं, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही थी. वहीं अब ये 29 जुलाई से ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.





रैथ

ये पुर्तगाली सीरीज़ एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अधमरी हालत में मिलता है और उसे एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच बचाता है. उसे अपनी पहचान याद नहीं रहती, इसलिए उसे 'मार्सेलो' नाम दिया जाता है और उसे एमएमए की दुनिया में एक नया मकसद मिलता है. एक्शन से भरपूर यह शो 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगा.

ये भी पढ़ें:-'जना नायकन' ने संडे को मचाई तबाही, करुप्पु को पछाड़ बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड