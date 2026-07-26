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पंकज त्रिपाठी से रमेश भट्ट तक, फिल्मों में इन कलाकारों ने निभाया शिक्षा मंत्री का यादगार किरदार
Education Minister in Movies: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चर्चा बटोर रहा है. तो आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया है.
हाल ही में सीजेपी और स्टूडेंट्स के 36 दिन के प्रोटेस्ट बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस जीत ने सभी को एक बड़ी खुशी दिलाई है और सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है. हालांकि फिल्मों में ऐसे कई कलाकार है, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के किरदार से दर्शकों का ध्यान खींचा. इन फिल्मों में शिक्षा व्यवस्था के अंदर फैली भ्रष्टाचार और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दों को दिखाया गया. इसी बीच आइए उन स्टार्स के बारे में जानते है, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनकर फिल्म में गहरी छाप छोड़ी.
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Published at : 26 Jul 2026 03:37 PM (IST)
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