#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपंकज त्रिपाठी से रमेश भट्ट तक, फिल्मों में इन कलाकारों ने निभाया शिक्षा मंत्री का यादगार किरदार

पंकज त्रिपाठी से रमेश भट्ट तक, फिल्मों में इन कलाकारों ने निभाया शिक्षा मंत्री का यादगार किरदार

Education Minister in Movies: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चर्चा बटोर रहा है. तो आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Education Minister in Movies: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चर्चा बटोर रहा है. तो आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया है.

हाल ही में सीजेपी और स्टूडेंट्स के 36 दिन के प्रोटेस्ट बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस जीत ने सभी को एक बड़ी खुशी दिलाई है और सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल है. हालांकि फिल्मों में ऐसे कई कलाकार है, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के किरदार से दर्शकों का ध्यान खींचा. इन फिल्मों में शिक्षा व्यवस्था के अंदर फैली भ्रष्टाचार और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दों को दिखाया गया. इसी बीच आइए उन स्टार्स के बारे में जानते है, जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनकर फिल्म में गहरी छाप छोड़ी.

1/7
साल 2011 में आई 'आरक्षण' फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा ने किया, जिसमें सौरभ शुक्ला एजुकेशन मिनिस्टर के किरदार में नजर आए. फिल्म में आरक्षण, प्राइवेट कोचिंग और एजुकेशन को बिजनेस बनाने जैसे मुद्दों को दिखाया गया, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के रोल को सच्चाई के साथ दिखाया गया.
साल 2011 में आई 'आरक्षण' फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा ने किया, जिसमें सौरभ शुक्ला एजुकेशन मिनिस्टर के किरदार में नजर आए. फिल्म में आरक्षण, प्राइवेट कोचिंग और एजुकेशन को बिजनेस बनाने जैसे मुद्दों को दिखाया गया, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के रोल को सच्चाई के साथ दिखाया गया.
2/7
ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने एजुकेशन मिनिस्टर का रोल निभाता था. उनका किरदार बहुत भ्रष्ट होता है, जो एक ईमानदार और गरीब टीचर आनंद कुमार और उनके गरीब स्टूडेंट्स की मुश्किलों को बढ़ाता है.
ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें पंकज त्रिपाठी ने एजुकेशन मिनिस्टर का रोल निभाता था. उनका किरदार बहुत भ्रष्ट होता है, जो एक ईमानदार और गरीब टीचर आनंद कुमार और उनके गरीब स्टूडेंट्स की मुश्किलों को बढ़ाता है.
3/7
साउथ एक्टर धनुष की 2013 में आई फिल्म 'वाथी' में शिक्षा व्यवस्था की असलियत को दिखाया गया, जिसमें इलावरसु शिक्षा मंत्री बने. फिल्म में एक टीचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है और बदलाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है.
साउथ एक्टर धनुष की 2013 में आई फिल्म 'वाथी' में शिक्षा व्यवस्था की असलियत को दिखाया गया, जिसमें इलावरसु शिक्षा मंत्री बने. फिल्म में एक टीचर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है और बदलाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है.
4/7
महेश बाबू की 'भारत अने नेनु' में जीवा ने शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया है. ये एक पॉलिटिकल फिल्म है, जिसमें युवा मुख्यमंत्री और मिनिस्टर के काम को करीब से दिखाया गया है. साथ ही कई ऐसे पहलू देखने को मिलते है, जो जनता से छिपी होती है.
महेश बाबू की 'भारत अने नेनु' में जीवा ने शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया है. ये एक पॉलिटिकल फिल्म है, जिसमें युवा मुख्यमंत्री और मिनिस्टर के काम को करीब से दिखाया गया है. साथ ही कई ऐसे पहलू देखने को मिलते है, जो जनता से छिपी होती है.
5/7
1984 में आई 'इंकलाब' में शिक्षा मंत्री एक्टर सी. एस. दुबे बने थे. फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी लीड रोल में है, वहीं सी. एस. दुबे का किरदार भी फिल्म को एक मजबूती देता है.
1984 में आई 'इंकलाब' में शिक्षा मंत्री एक्टर सी. एस. दुबे बने थे. फिल्म में जहां अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी लीड रोल में है, वहीं सी. एस. दुबे का किरदार भी फिल्म को एक मजबूती देता है.
6/7
तमिल सुपरस्टार और सीएम विजय की फिल्म 'ननबन' 2012 में आई थी, जो आमिर खान की '3 इडियट्स' का रीमेक है. इसमें शनमुगसुंदरम ने शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया था.
तमिल सुपरस्टार और सीएम विजय की फिल्म 'ननबन' 2012 में आई थी, जो आमिर खान की '3 इडियट्स' का रीमेक है. इसमें शनमुगसुंदरम ने शिक्षा मंत्री का किरदार निभाया था.
7/7
2025 में रिलीज हुई 'स्कूल लीडर' फिल्म में शिक्षा मंत्री और उनकी व्यवस्थाओं को गहराई से दिखाया गया है. फिल्म में रमेश भट्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रोल में थे, जो कई चुनौतियों के बीच संघर्ष करता है.
2025 में रिलीज हुई 'स्कूल लीडर' फिल्म में शिक्षा मंत्री और उनकी व्यवस्थाओं को गहराई से दिखाया गया है. फिल्म में रमेश भट्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रोल में थे, जो कई चुनौतियों के बीच संघर्ष करता है.
Published at : 26 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation Education Minister In Movies

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Jana Nayagan BO Live: 'जन नायकन' की चार दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, 3 बजे तक किया 11 करोड़ का कलेक्शन
'जन नायकन' की चार दिनों में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री, 3 बजे तक किया 11 करोड़ का कलेक्शन
मनोरंजन
'आमिर खान से ज्यादा बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा हैं', को-एक्टर शगुफ्ता बोलीं- 25 बार रिहर्सल करते थे
'आमिर खान से ज्यादा बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा हैं', को-एक्टर शगुफ्ता बोलीं- 25 बार रिहर्सल करते थे
मनोरंजन
Gatta Kusthi 2 BO Collection: 'गट्टा कुश्ती 2' बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें कितना कमाया प्रॉफिट
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: 'गट्टा कुश्ती 2' बनीं ऐश्वर्या लक्ष्मी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें कितना कमाया प्रॉफिट
मनोरंजन
'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक, दी खुली चेतावनी
'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
Gen-Z आंदोलन: यह युवाओं का गुस्सा नहीं, हमारे 'सिस्टम' की परीक्षा है!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
शंकराचार्य की मान्यता पर नया बवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजा नोटिस
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
Pralhad Joshi Education Minister: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
इंडिया
Dharmendra Pradhan Resign: ‘छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रात 12 बजे...’, ओवैसी ने PM मोदी पर कसा तंज
‘छात्रों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि रात 12 बजे...’, ओवैसी ने PM मोदी पर कसा तंज
जनरल नॉलेज
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
इस्तीफे के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान को बंगला भी खाली करना होगा?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget