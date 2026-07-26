पंकज त्रिपाठी से रमेश भट्ट तक, फिल्मों में इन कलाकारों ने निभाया शिक्षा मंत्री का यादगार किरदार

साल 2011 में आई 'आरक्षण' फिल्म का निर्देशन प्रकाश झा ने किया, जिसमें सौरभ शुक्ला एजुकेशन मिनिस्टर के किरदार में नजर आए. फिल्म में आरक्षण, प्राइवेट कोचिंग और एजुकेशन को बिजनेस बनाने जैसे मुद्दों को दिखाया गया, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के रोल को सच्चाई के साथ दिखाया गया.