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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'राम', ऑल ब्लैक लुक में डैपर लगे रणबीर कपूर, तस्वीरें वायरल

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'राम', ऑल ब्लैक लुक में डैपर लगे रणबीर कपूर, तस्वीरें वायरल

Ranbir Kapoor Photos: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 27 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Ranbir Kapoor Photos: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.

एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.

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रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वो भगवान राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे.
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में वो भगवान राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे.
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इसी बीच हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दैरान वो कैजुअल लुक में नजर आएं.
इसी बीच हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दैरान वो कैजुअल लुक में नजर आएं.
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मुंबई एयरपोर्ट से उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग रामायण के राम की तारीफ कर रहे हैं.
मुंबई एयरपोर्ट से उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग रामायण के राम की तारीफ कर रहे हैं.
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दर्शक बड़े पर्दे पर भगवान राम के रुप में उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म की रिलीज का फैंस बेस्ब्री से इंतजार कर रहे हैं.
दर्शक बड़े पर्दे पर भगवान राम के रुप में उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म की रिलीज का फैंस बेस्ब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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बता दें, फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. पहले रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला था, हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया है.
बता दें, फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. पहले रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला था, हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया है.
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हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रेलर 30 जुलाई को आ सकता है.
हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ट्रेलर 30 जुलाई को आ सकता है.
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'रामायण’ को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा.
'रामायण’ को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा.
Published at : 27 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana

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