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एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'राम', ऑल ब्लैक लुक में डैपर लगे रणबीर कपूर, तस्वीरें वायरल
Ranbir Kapoor Photos: एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.
एक्टर रणबीर कपूर फिल्म रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor :Ramayana
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion