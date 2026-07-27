बता दें, फिल्म के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. पहले रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को आने वाला था, हालांकि, मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया है.