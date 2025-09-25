हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण से कम ग्लैमरस नहीं हैं उनकी 'ननद' रितिका भवनानी, इन तस्वीरों को देख दिल हार बैठेंगे आप

Deepika Padukone Sister In Law: रणवीर सिंह ही बहन और दीपिका पादुकोण की ननद फिल्मी दुनिया के चकाचौंध से दूर रहती हैं, लेकिन, वो ग्लैमर में अपनी भाभी से बिल्कुल भी कम नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 06:59 PM (IST)
दीपिका पादुकोण अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. लेकिन, उनकी ननद भी लुक्स और स्टाइल में बड़ी-बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं.

1/10
बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर सिंह की एक बड़ी बहन और दीपिका पादुकोण की एक बड़ी ननद भी हैं, जिनका नाम रितिका भवनानी है.
2/10
रितिका बेशक लाइमलाइट से दूर रहती हैं. लेकिन, किसी फंक्शन और इवेंट में जरूर नजर आ जाती हैं और अपनी खूबसूरती से सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं.
3/10
रितिका भवनानी का जन्म 5 अगस्त 19983 में मुंबई में हुआ था. बता दें वो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की ममरे बहन भी हैं और एक एनिमल लवर हैं.
4/10
रितिका के दादा-दादी चांद बर्क और सुंदर सिंह भवनानी कराची से मुंबई आकर शिफ्ट हो गए थे. अपने भाई से अलग रितिका बेहद ही प्राइवेट पर्सन हैं.
5/10
रितिका सोशल मीडिया से दूर रही हैं. वो अपने परिवार और भाई रणवीर सिंह, भाभी दीपिका पादुकोण के संग काफी शानदार बॉन्ड शेयर करती हैं.
6/10
रितिका को अक्सर अपनी फैमिली के संग किसी ना किसी इवेंट में शिरकत करते देखा जाता है, जो उनके बॉन्ड को दर्शाता है.
7/10
दीपिका पादुकोण जब मां बनी थीं, तब भी रितिका उनसे मिलने अस्पताल में पहुंची थीं. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाभी से भी उनका काफी गहरा रिश्ता है.
8/10
रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह जब अमेरिका में पढ़ाई करते थे, तब रितिका उनके लिए रक्षाबंधन पर चावल का एक छोटा पैकेट और कुछ पैसे भेजती थीं.
9/10
एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह ने कहा था कि रितिका उनकी बहन नहीं बल्कि छोटी मां हैं. एक्टर ने ये भी बताया था कि उनकी बहन की फेवरेट एक्ट्रेस उनकी भाभी दीपिका पादुकोण ही हैं.
10/10
रितिका बेहद स्टाइलिश हैं और वो किसी भी आउटफिट को बेहद ही ग्रेसफुली कैरी करती हैं.
Published at : 25 Sep 2025 06:59 PM (IST)
