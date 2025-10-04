हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रणवीर सिंह' की 'सास' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी 'दीपिका पादुकोण' से चार कदम हैं आगे

'रणवीर सिंह' की 'सास' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी 'दीपिका पादुकोण' से चार कदम हैं आगे

रणवीर सिंह और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण का तो बॉलीवुड में सिक्का चलता है. इस कपल के बारे में तो हर कोई जानता है. लेकिन, बहुत कम लोग ही एक्टर की सास के बारे में जानते होंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 02:49 PM (IST)
रणवीर सिंह की सास यानी दीपिका पादुकोण की मम्मी का नाम हैं उज्जला पादुकोण जो बेहद ही खूबसूरत हैं. उज्जला अपनी बेटी को कड़ी टक्कर देती दिखती हैं.

1/10
दीपिका पादुकोण की मां उज्जला पादुकोण बेशक ग्लैमरस वर्ल्ड से कोई वास्ता नहीं रखती हैं. लेकिन, स्टाइल और ग्लैमर में वो किसी एक्ट्रेस से बिल्कु भी कम नहीं हैं.
2/10
उज्जला पादुकोण काफी फिटनेस फ्रिक हैं. इसका अंदाजा उनकी इन तस्वीरों को देख लगाया जा सकता है.
3/10
दीपिका पादुकोण अपनी मां उज्जला पादुकोण के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.
4/10
दीपिका पादुकोण ने कई इंटरव्यू में बात करते हुए उज्जला पादुकोण के बारे में कहा है कि उनकी मां उनके घर की हीरो हैं.
5/10
दीपिका पादुकोण के पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है, जो पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं.
6/10
दीपिका पादुकोण के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पत्नी उज्जला पादुकोण उनकी कजिन लगती हैं.
7/10
उज्जला से शादी करने के बाद प्रकाश कोपेनहेगन चले गए थे, जहां उन्हें नौकरी मिली. ये कपल 1986 यानी दीपिका पादुकोण के जन्म तक वहीं रहा.
8/10
दीपिका पादुकोण की मां उज्जला अक्सर अपनी बेटी के साथ किसी ना किसी इवेंट में जरूर नजर आती हैं.
9/10
दीपिका पादुकोण कई बार बता चुकी हैं कि वो अपने करियर में आज जो कुछ भी हैं, उसके पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है.
10/10
रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण की मां उज्जला एक ट्रैवल एजेंट हैं.
Published at : 04 Oct 2025 02:49 PM (IST)
