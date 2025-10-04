एक्सप्लोरर
'रणवीर सिंह' की 'सास' की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बेटी 'दीपिका पादुकोण' से चार कदम हैं आगे
रणवीर सिंह और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण का तो बॉलीवुड में सिक्का चलता है. इस कपल के बारे में तो हर कोई जानता है. लेकिन, बहुत कम लोग ही एक्टर की सास के बारे में जानते होंगे.
रणवीर सिंह की सास यानी दीपिका पादुकोण की मम्मी का नाम हैं उज्जला पादुकोण जो बेहद ही खूबसूरत हैं. उज्जला अपनी बेटी को कड़ी टक्कर देती दिखती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 04 Oct 2025 02:49 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
रणवीर सिंह की सास हैं बेहद खूबसूरत, बेटी दीपिका पादुकोण को देती हैं कड़ी टक्कर, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणबीर कपूर- दीपिका पादुकोण, एक दूसरे को लगाया गले, तस्वीरें वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion