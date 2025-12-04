मेरठ: मु्स्कान की बेटी का चेहरा देखना चाहता है प्रेमी साहिल, जेल प्रशासन से मांगी अनुमति

मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में बंद आरोपी मुस्कान ने हाल ही में बेटी का जन्म दिया है. बेटी के जन्म की खबर सामने आते ही सह-आरोपी और उसके प्रेमी साहिल ने मुस्कान से मिलने की इच्छा जताई है. उसने जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति मांगी है.

जेल सूत्रों के अनुसार साहिल चाहता है कि वह मुस्कान और उसकी नवजात बेटी राधा को देख सके लेकिन जेल नियमों में बंदियों के बीच इस तरह की मुलाकात का प्रावधान नहीं है. इसी कारण उसकी मांग पर फिलहाल कोई अनुमति नहीं दी गई है.

संभावना जताई जा रही है कि आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदालत पेशी के दौरान यदि प्रशासन अनुमति दे तो साहिल मुस्कान और उसकी बच्ची को दूर से देख सकता है. बता दें कि 3 मार्च को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल गिरफ्तार हुए थे. आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाया था. खुलासे के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. इसी दौरान मुस्कान गर्भवती पाई गई और कुछ दिन पहले उसने बेटी को जन्म दिया.

बता दें कि 24 नंवबर को मेरठ में अपने पति के मर्डर की आरोपी मुस्कान को मेडिकल कॉलेज में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था. मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज में बेटी को जन्म दिया था. मेडिकल अस्पताल में नॉर्मल ही मुस्कान की डिलीवरी हुई थी, मुस्कान ने तकरीबन 7:00 बजे बेटी को जन्म दिया था. 8 सदस्य टीम की निगरानी में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया था.

मेरठ कोर्ट में सौरभ हत्याकांड का ट्रायल जारी है और अब तक 10 से अधिक गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. इस मामले की सुनवाई में भी तेजी देखने को मिल रही है. सौरभ पक्ष के वकील ने कहा इस केस में साहिल और मुस्कान को अधिकतम सजा मौत की सजा की मांग करेंगे.

