चंद्रचूड़ सिंह ने 1996 में "तेरे मेरे सपने" से बॉलीवुड मे डेब्यू किया था. हालांकि उन्हें 2000 में आई शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आई फिल्म "जोश" से पॉपुलैरिटी मिली थी. फिलहाल 57 साल के एक्टर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं लेकिन अपनी फिल्मों की वजह से नहीं. दरअसल इन दिनों वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपनी 1855 की पैतृक हवेली जलालपुर एस्टेट और अन्य प्रॉपर्टीज को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं. दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अपने ही परिवार के सदस्य उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

मां संग जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचे थे चंद्रचूड

बता दें कि चंद्रचूड़ के भाई अभिमन्यु सिंह एक फिल्म मेकर हैं. चंद्रचूड़ ने बताया कि उनका बचपन अलीगढ़ में बीता, जहां उस समय पूरा परिवार साथ रहता था. हालांकि, उनके चाचा की मृत्यु के बाद, उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी हवेली को बेचने की साज़िश रची जा रही है. बुधवार, 3 दिसंबर को, चंद्रचूड़ अपनी मां के साथ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय गए, जहां उन्होंने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी सारी जानकारी दी.

चंद्रचूड की पुश्तैनी हवेली की कीमत करोड़ों में है

अभिनेता अलीगढ़ के खैर कस्बे से पूर्व विधायक बलदेव सिंह के बेटे हैं, जबकि उनकी मां कृष्णा कुमारी देवी वर्तमान ओडिशा के पटना रियासत के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं. उनकी हवेली, जिसे हवेली जलालपुर एस्टेट 1855 के नाम से जाना जाता है, को कल्याण भवन भी कहा जाता है. इस हवेली की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जाती है.

चंद्रदूड सिंह की पुश्तैनी हवेली की तस्वीरें

चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली की इनसाइड तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी. ये हवेली अंदर से काफी बड़ी है.





हवेली में बड़ा सा लॉन है , दीवारो पर काफी नक्काशी की गई है जिस पर रंग-बिरंगा पेंट किया गया है.

हवेली में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है.





हवेली के बेडरूम भी काफी बड़े हैं जिनमें धूप की रोशनी सीधे आती है. कमरो की दीवारे पुराने जमाने की है जिन पर पत्थर लगा हुआ है.





चंद्रचूड सिंह वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें को एक्टर की जल्द ही 'बयान' आने वाली है. इस फिल्म में हुमा कुरैशी और सचिन खेडेकर भी मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म को 2025 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के डिस्कवरी सेक्शन के लिए चुना गया है. हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.