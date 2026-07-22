पुलिस ने मारी लाठी तो भागे-भागे प्रशांत किशोर के पास पहुंचे छात्र, कहा- 'सम्राट चौधरी…'
Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर के पास बच्चे बुधवार की शाम तब पहुंचे जब वे बांकीपुर क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. पढ़िए जन सुराज के सूत्रधार से बच्चों ने क्या कुछ शिकायत की है.
पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बुधवार (22 जुलाई, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की पुलिस ने लाठीचार्ज किया. कई छात्र घायल हो गए. पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. कई मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं. इन सबके बीच कई घायल छात्रों ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से जाकर मुलाकात की और अपनी बात रखी.
प्रशांत किशोर के पास बच्चे बुधवार की शाम तब पहुंचे जब वे बांकीपुर क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान ही कुछ बच्चे उनके मंच पर पहुंचे और पीके के साथ-साथ मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि उन पर आज (बुधवार) डंडा बरसाया गया है. वे लोग बैंडेज कराने के बाद पहुंचे हैं.
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'बीजेपी की सरकार बनाने नहीं बिगाड़ने आई है'
अपनी बात रखते हुए युवक ने लोगों से कहा, "आप लोग बताएं… सम्राट चौधरी ने वादा किया था कि बिहार सुधर जाएगा… कुछ दिनों पहले जहानाबाद की एक लड़की के साथ रेप हुआ था… इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है. आज बच्चों पर लाठी बरसाई गई है. हाथ तोड़ दिया गया है. हम यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बनाने नहीं बिगाड़ने आई है."
छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद युवाओं का ऐलान— BJP को हराओ, जन सुराज को जिताओ!#bankipur #prashantkishor #जनसुराजचर्चा #JanSuraaj #Bihar pic.twitter.com/xjBZVYwA0R— Jan Suraaj Charcha (@JsCharcha) July 22, 2026
लाठीचार्ज में घायल एक दूसरे युवक ने मंच से कहा, "अगर आप लोग बीजेपी के चक्कर में अभी भी पड़े हैं तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं… इस बार आप लोग बांकीपुर से बीजेपी को ना जीतने दें. क्योंकि वो बर्बाद कर देगी."
क्या बोले पटना के एसएसपी?
उधर दूसरी ओर बुधवार के विरोध प्रदर्शन पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, "पुलिस में कई लोगों को चोटें लगीं. कई पुलिसकर्मी घायल हुए. मीडियाकर्मियों को भी चोट लगी. पुलिस ने काफी संयम रखा. टियर गैस फेंके गए. वॉटर कैनन चलाया गया. आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया गया है."
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