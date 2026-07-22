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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपुलिस ने मारी लाठी तो भागे-भागे प्रशांत किशोर के पास पहुंचे छात्र, कहा- 'सम्राट चौधरी…'

पुलिस ने मारी लाठी तो भागे-भागे प्रशांत किशोर के पास पहुंचे छात्र, कहा- 'सम्राट चौधरी…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर के पास बच्चे बुधवार की शाम तब पहुंचे जब वे बांकीपुर क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. पढ़िए जन सुराज के सूत्रधार से बच्चों ने क्या कुछ शिकायत की है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 10:26 PM (IST)
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पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बुधवार (22 जुलाई, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की पुलिस ने लाठीचार्ज किया. कई छात्र घायल हो गए. पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. कई मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं. इन सबके बीच कई घायल छात्रों ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से जाकर मुलाकात की और अपनी बात रखी.

प्रशांत किशोर के पास बच्चे बुधवार की शाम तब पहुंचे जब वे बांकीपुर क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे. चुनाव प्रचार के दौरान ही कुछ बच्चे उनके मंच पर पहुंचे और पीके के साथ-साथ मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि उन पर आज (बुधवार) डंडा बरसाया गया है. वे लोग बैंडेज कराने के बाद पहुंचे हैं. 

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन पर BJP के इस नेता ने गजब बोला, 'सुनिए राहुल गांधी जी, यदि…'

'बीजेपी की सरकार बनाने नहीं बिगाड़ने आई है'

अपनी बात रखते हुए युवक ने लोगों से कहा, "आप लोग बताएं… सम्राट चौधरी ने वादा किया था कि बिहार सुधर जाएगा… कुछ दिनों पहले जहानाबाद की एक लड़की के साथ रेप हुआ था… इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है. आज बच्चों पर लाठी बरसाई गई है. हाथ तोड़ दिया गया है. हम यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बनाने नहीं बिगाड़ने आई है." 

लाठीचार्ज में घायल एक दूसरे युवक ने मंच से कहा, "अगर आप लोग बीजेपी के चक्कर में अभी भी पड़े हैं तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं… इस बार आप लोग बांकीपुर से बीजेपी को ना जीतने दें. क्योंकि वो बर्बाद कर देगी."

क्या बोले पटना के एसएसपी?

उधर दूसरी ओर बुधवार के विरोध प्रदर्शन पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा, "पुलिस में कई लोगों को चोटें लगीं. कई पुलिसकर्मी घायल हुए. मीडियाकर्मियों को भी चोट लगी. पुलिस ने काफी संयम रखा. टियर गैस फेंके गए. वॉटर कैनन चलाया गया. आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया गया है."

यह भी पढ़ें- 'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Patna Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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