एक्सप्लोरर
राखी सावंत की 10 तस्वीरें, परदेसिया गाने से अब तक कितना बदल गईं ड्रामा क्वीन
Rakhi Sawant 10 Photos: परदेसिया के समय की राखी सावंत से लेकर आज की राखी सावंत तक, उनके लुक, स्टाइल और लाइफस्टाइल में जमीन-आसमान का अंतर आ गया है. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.
‘परदेसिया’ गाने से पहचान बनाने वाली राखी सावंत आज पूरी तरह बदल चुकी हैं. चाहे उनका स्टाइल हो, स्क्रीन प्रेज़ेंस या एंटरटेनमेंट की समझ. सालों में राखी ने खुद को ऐसे चेंज किया है कि वो हर दौर में सुर्खियों में बनी रहीं. शुरूआती डांसर-परफॉर्मर से लेकर रियलिटी टीवी की पावरफुल एंटरटेनर बनने तक, उनका सफर हमेशा ड्रामा और सरप्राइज से भरा रहा है.
1/10
2/10
Published at : 12 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :Rakhi Sawant Pardesiya
बॉलीवुड
10 Photos
गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी संग दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
8 Photos
पलक तिवारी ने साड़ी पहन लूटा फैंस का करार, डीपनेक ड्रेस में अवनीत कौर ने मचाई सनसनी, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
5 Photos
जाह्नवी कपूर ने दी 3 फिल्में, यामी गौतम से अनीत पड्डा तक, इन एक्ट्रेसेस के नाम रहा 2025
बॉलीवुड
10 Photos
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
8 Photos
अक्षय खन्ना से ऋषभ शेट्टी तक, साल 2025 में इन स्टार्स ने बॉक्स ऑफिस पर छापे सबसे ज्यादा नोट
बॉलीवुड
11 Photos
Year Ender 2025: बड़े पर्दे से दूर रहीं टॉप हीरोइनें, लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर कैटरीना कैफ जैसी कई एक्ट्रेसेस शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे पहुंचे आमिर खान, कपिल शर्मा ने पत्नी गिन्नी संग दिए जमकर पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion