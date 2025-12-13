एक्सप्लोरर
‘धुरंधर’ में गंभीर रोल से छाए राकेश बेदी, कॉमेडी से हटकर पहली बार किया ऐसा किरदार
Rakesh Bedi: अब तक कॉमिक किरदारों के लिए जाने जाने वाले राकेश बेदी ने फिल्म ‘धुरंधर’ में बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया है. कॉमेडी से हटकर किए गए इस रोल में उनकी एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है.
अब तक टीवी और फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राकेश बेदी ने फिल्म ‘धुरंधर’ में बिल्कुल अलग अवतार दिखाया है. इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक गंभीर और खतरनाक किरदार निभाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. कॉमेडी से हटकर किए गए इस रोल में उनकी एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. दर्शक उन्हें इस नए अंदाज में देखकर हैरान भी हैं और इंप्रेस भी.
Published at : 13 Dec 2025 06:08 PM (IST)
