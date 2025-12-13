‘धुरंधर’ में गंभीर रोल से छाए राकेश बेदी, कॉमेडी से हटकर पहली बार किया ऐसा किरदार

'धुरंधर' फिल्म में राकेश बेदी ने जमील जमाली नाम के एक शक्तिशाली और खतरनाक पाकिस्तानी राजनेता का किरदार निभाया है, जो दर्शकों और फैंस के लिए बिल्कुल नया और सरप्राइजिंग था. उनका ये रोल देख फैंस काफी इम्प्रेस हुए और राकेश बेदी के इस अवतार की जमकर तारीफें की जा रही हैं.