बॉलीवुड'धुरंधर' में गंभीर रोल से छाए राकेश बेदी, कॉमेडी से हटकर पहली बार किया ऐसा किरदार

Rakesh Bedi: अब तक कॉमिक किरदारों के लिए जाने जाने वाले राकेश बेदी ने फिल्म ‘धुरंधर’ में बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया है. कॉमेडी से हटकर किए गए इस रोल में उनकी एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 06:08 PM (IST)
अब तक टीवी और फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसाने वाले राकेश बेदी ने फिल्म ‘धुरंधर’ में बिल्कुल अलग अवतार दिखाया है. इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक गंभीर और खतरनाक किरदार निभाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. कॉमेडी से हटकर किए गए इस रोल में उनकी एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. दर्शक उन्हें इस नए अंदाज में देखकर हैरान भी हैं और इंप्रेस भी.

राकेश बेदी इन दिनों ‘धुरंधर’ में निभाए अपने दमदार और खतरनाक किरदार की वजह से सबकी नजरों में बने हुए हैं और उनके अभिनय की तारीफें हो रही हैं.
'धुरंधर' फिल्म में राकेश बेदी ने जमील जमाली नाम के एक शक्तिशाली और खतरनाक पाकिस्तानी राजनेता का किरदार निभाया है, जो दर्शकों और फैंस के लिए बिल्कुल नया और सरप्राइजिंग था. उनका ये रोल देख फैंस काफी इम्प्रेस हुए और राकेश बेदी के इस अवतार की जमकर तारीफें की जा रही हैं.
Published at : 13 Dec 2025 06:08 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

